El cruce de Milei con un periodista británico por Malvinas: "No los vamos a echar a patadas"

Durante una actividad en Nueva York, el Presidente respondió qué haría la Argentina con los habitantes de las islas ante una eventual recuperación de la soberanía. También corrigió al periodista cuando mencionó a las “Falkland”.

El presidente Javier Milei protagonizó un cruce con un periodista británico por la cuestión Malvinas durante una actividad en el Club Económico de Manhattan, en Nueva York. El mandatario fue consultado sobre qué haría la Argentina con los habitantes de las islas ante un eventual escenario de recuperación de la soberanía.

La pregunta fue realizada por John Micklethwait, redactor jefe de Bloomberg y de nacionalidad británica, quien planteó qué ocurriría con los kelpers si la Argentina recuperara el control del archipiélago. Milei respondió que serían tratados “con respeto” y que se les garantizaría su dignidad.

“Nosotros no los vamos a echar a patadas como sí hizo el Reino Unido e impuso a otra población”, sostuvo el Presidente. En ese contexto, cuestionó la interpretación sobre el origen de la población de las islas y volvió a defender el reclamo argentino de soberanía.

Milei afirmó que la Argentina reclama las islas por razones de “derecho, geografía e historia” y sostuvo que, ante una eventual recuperación de la jurisdicción argentina, los habitantes serían tratados de manera digna. También cuestionó el desplazamiento de la población que, según su interpretación, se produjo durante el proceso de ocupación británica.

En otro momento del intercambio, el periodista hizo referencia a las “Falkland”, denominación utilizada en el Reino Unido. Milei lo interrumpió para remarcar: “Malvinas, son las Malvinas”. Luego agregó: “No, claro, no voy a discutir porque son nuestras”.