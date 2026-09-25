Susto en Ezeiza: un avión que iba a Madrid tuvo que regresar y vecinos reportaron fuertes explosiones

El vuelo AR1132 de Aerolíneas Argentinas despegó rumbo a Madrid, pero regresó al aeropuerto de Ezeiza tras detectar un inconveniente técnico. El avión aterrizó sin complicaciones y no hubo heridos.

Momentos de preocupación se vivieron durante la madrugada de este viernes en el sur del conurbano bonaerense, luego de que un avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba hacia Madrid regresara al aeropuerto de Ezeiza por una falla técnica. Mientras la aeronave sobrevolaba la zona, vecinos de distintas localidades reportaron fuertes explosiones y estruendos.

Se trató del vuelo AR1132, operado con un Airbus A330-202. La aeronave despegó de Ezeiza a las 23:52 del jueves y, después de permanecer unos 36 minutos en el aire, los pilotos decidieron regresar al aeropuerto de origen. Finalmente, aterrizó a las 00:28, sin mayores inconvenientes.

De acuerdo con las primeras informaciones, el inconveniente habría estado relacionado con uno de los motores. El avión pudo regresar y aterrizar por sus propios medios, mientras que en tierra recibió asistencia del personal aeroportuario y permaneció disponible un operativo de Bomberos ante la posibilidad de que fuera necesario intervenir.

El episodio también generó alarma entre los vecinos de Ezeiza y Luis Guillón, quienes aseguraron haber escuchado fuertes detonaciones y estruendos. Los reportes se extendieron además a zonas como Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco. Algunos vecinos señalaron que las vibraciones llegaron a sentirse en las ventanas de sus viviendas.

Según información difundida posteriormente, los ruidos podrían estar relacionados con una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor, un fenómeno conocido como “compressor stall”, que puede generar sonidos similares a explosiones. La explicación técnica diferencia estos estruendos de una explosión externa o de un incendio.