Murió Marcos Franchi, histórico representante de Maradona y mánager de Riquelme

El mundo del fútbol recibió este jueves la noticia de la muerte de Marcos Franchi, a los 75 años , un empresario que tuvo un papel destacado en la carrera de grandes figuras del fútbol argentino. El histórico representante de Diego Maradona y mánager de Juan Román Riquelme se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

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Según informó la agencia Noticias Argentinas, Franchi atravesaba una enfermedad y permaneció internado durante sus últimos días . Su trayectoria estuvo marcada especialmente por el vínculo profesional que mantuvo con Maradona durante una etapa de enorme trascendencia en la carrera del astro.

Franchi estuvo al frente de la representación de Maradona entre 1990 y 1994 , después de que el futbolista decidiera finalizar su relación profesional con Guillermo Coppola. Desde el segundo semestre de 1990, el empresario pasó a ocupar un lugar importante dentro del entorno del campeón del mundo.

Durante ese período, Maradona atravesó uno de los momentos más complejos de su carrera. En 1991 dio positivo en un control antidoping y recibió una suspensión de 15 meses , mientras Franchi participó en distintas gestiones relacionadas con el futbolista durante ese proceso.

El empresario volvió a acompañar al Diez durante su regreso al fútbol, pero la relación laboral terminó después del segundo doping positivo de Maradona, detectado durante el Mundial de Estados Unidos 1994 . Tras aquel episodio, el exfutbolista retomó su vínculo profesional con Coppola.

También representó a Riquelme y otras figuras

Luego de su etapa junto a Maradona, Franchi continuó trabajando como representante de futbolistas. Entre sus principales clientes estuvieron Juan Román Riquelme, Matías Almeyda y Diego Placente.

Además, el empresario era copropietario de Back Sports, una compañía que compartía con el abogado Daniel Bolotnicoff, quien también mantuvo vínculos profesionales tanto con Maradona como con Riquelme.

El mensaje de despedida para Marcos Franchi

Tras conocerse la noticia, la cuenta oficial de Diego Maradona en Instagram publicó un mensaje de despedida para Franchi.

“Querido Marcos, gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas, que descanses en paz”, expresó la publicación dedicada al empresario, que durante varios años formó parte del entorno profesional del ídolo argentino.