Hallaron en San Pedro un colmillo de mastodonte de 2,34 metros, el más grande de Sudamérica

La pieza perteneció a un ejemplar de Notiomastodon platensis que habitó la región hace unos 500.000 años. Fue encontrada en una estancia de Bajo del Tala y será exhibida en el Museo Paleontológico de San Pedro.

La pieza de mastodonte fue encontrada en un sector de barrancas de la estancia El Silencio, propiedad de la familia Fossatti.

Un hallazgo paleontológico de enorme relevancia sorprendió en la provincia de Buenos Aires. Integrantes del Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres de San Pedro encontraron un colmillo completo de un mastodonte que, con sus 2,34 metros de longitud, se convirtió en la mayor defensa de esta especie documentada hasta el momento en Sudamérica.

La pieza pertenece a un ejemplar de Notiomastodon platensis, un gran mamífero que habitó la región durante el Pleistoceno, hace aproximadamente 500.000 años. Fue localizada en un sector de barrancas de la estancia El Silencio, perteneciente a la familia Fossatti, en la zona de Bajo del Tala, cerca de Río Tala y a unos kilómetros de San Pedro.

Un colmillo de dimensiones excepcionales La defensa mide 2,34 metros sobre su curvatura externa y tiene unos 20 centímetros de diámetro en la base. Además, los investigadores destacaron que se encuentra completa y presenta un muy buen estado de conservación, características que aumentan el valor científico de la pieza.

El nuevo descubrimiento permitió además superar un récord que ya pertenecía al propio museo. En 2006, la institución había recuperado otro colmillo de grandes dimensiones, de 2,26 metros, que hasta ahora era una de las piezas más destacadas de su colección.

Según explicó José Luis Aguilar, director del Museo Paleontológico de San Pedro e integrante del equipo que realizó el hallazgo, no se conocen en otros países sudamericanos defensas de Notiomastodon platensis con dimensiones similares. Una referencia histórica vinculada a Florentino Ameghino mencionaba una defensa de poco más de dos metros.