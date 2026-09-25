Denuncian que alimentos comprados para la Quinta de Olivos habrían terminado en un catering privado

Una nueva denuncia puso bajo la lupa el destino de los alimentos comprados para la Quinta de Olivos . La presentación fue realizada ante la Justicia federal por la diputada Marcela Pagano y apunta contra María Belén Agudiez , exsubsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia; Osvaldo Sosa , exintendente de la residencia; y Analía Agudiez , hermana de la exfuncionaria y encargada de la cocina.

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Según la hipótesis planteada en la denuncia, parte de la mercadería adquirida con fondos públicos para abastecer a Olivos podría haber sido destinada a “Pancitos Caseros” , un emprendimiento privado de panadería, pastelería y catering vinculado a Analía Agudiez. Por el momento, se trata de una acusación que deberá ser investigada y corroborada judicialmente.

La presentación busca reconstruir la actividad comercial de Pancitos Caseros desde 2024 , determinar qué eventos atendió, quiénes contrataron sus servicios, qué trabajadores participaron y cuál fue el origen de los insumos utilizados.

Entre los eventos mencionados aparecen el festival Bizarren Musik Party , realizado el 3 de marzo de 2024 en GEBA, y un recital de Los Palmeras , que tuvo lugar el 22 de marzo del mismo año. La denuncia plantea que se investigue si el emprendimiento prestó servicios gastronómicos en esas actividades y si utilizó productos que habían sido adquiridos originalmente para la residencia presidencial.

Para el recital de Los Palmeras, la documentación incorporada incluye un presupuesto atribuido a Pancitos Caseros por un servicio de catering que contemplaba empanadas, pizzas, cafetería, budines, barras de cereal, frutas, frutos secos y otros productos , además del personal necesario para el evento. El monto consignado era de $685.000 .

Otro punto que aparece en la presentación es la situación fiscal del emprendimiento. Según la denuncia, Analía Agudiez figuraba en la categoría D del monotributo. También se señala que las redes sociales de Pancitos Caseros fueron eliminadas recientemente y se solicita preservar información que permita reconstruir su actividad comercial.

Los alimentos adquiridos para Olivos

La denuncia también pone el foco en las cantidades contempladas en una licitación de la Secretaría General de la Presidencia. El proceso prevé la compra de 29.505 kilos de carnes, pollo, cerdo, achuras y pescado durante seis meses: 20.370 kilos destinados a Casa Rosada y 9.135 kilos para Olivos.

Entre los productos previstos para la residencia presidencial figuran 2.160 kilos de pollo entero, 1.200 kilos de paleta, 900 kilos de nalga para milanesa, 2.100 kilos de roast beef y 540 kilos de bondiola de cerdo.

La presentación también compara algunos insumos de pastelería. Para Olivos estaban previstos 800 kilos de harina 000, frente a 500 kilos para Casa Rosada. En cuanto al dulce de leche colonial, la diferencia era de 48 potes contra 12, mientras que también figuraban 75 kilos de chocolate para moldeo destinados exclusivamente a la residencia presidencial.

Ahora, la investigación deberá establecer cuánta mercadería ingresó efectivamente a Olivos, quién la recibió, cuál fue su destino y si existió algún vínculo entre las compras estatales y los servicios privados de catering.

El caso todavía no comenzó formalmente. El fiscal Eduardo Taiano deberá definir si impulsa la acción penal y solicita medidas de prueba, mientras que el juez que podría intervenir es Julián Ercolini.

Desde el entorno de Belén Agudiez rechazaron las acusaciones y aseguraron que la exfuncionaria nunca utilizó productos de la Quinta de Olivos para un emprendimiento privado ni empleó instalaciones oficiales con fines particulares.