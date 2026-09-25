Argentina paga hoy casi US$800 millones al FMI: cuánto debe y qué viene después

La Argentina afronta este viernes un nuevo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por casi US$800 millones , en una jornada que vuelve a poner el foco sobre el nivel de endeudamiento con el organismo y sobre la capacidad del país para recomponer reservas en los próximos meses.

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El cronograma oficial del FMI establece para este 25 de septiembre una amortización de capital por 583,3 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) . A la cotización vigente del DEG, el monto equivale a unos US$793 millones, aunque distintas estimaciones privadas lo ubican en torno a los US$800 millones.

Antes de computar el pago de este viernes, la deuda argentina con el Fondo ascendía a DEG 42.552 millones , de acuerdo con la información financiera actualizada del propio organismo al 24 de septiembre. A valores actuales, ese stock representa aproximadamente US$57.800 millones .

Una vez registrado el vencimiento de este viernes, ese saldo debería reducirse en DEG 583,3 millones, aunque seguirá ubicándose en niveles muy elevados.

Parte de ese endeudamiento corresponde a los programas anteriores con el organismo, mientras que en abril de 2025 el FMI aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas por alrededor de US$20.000 millones , a 48 meses. Desde entonces, los desembolsos acumulados bajo ese programa alcanzaron aproximadamente US$15.800 millones hasta mayo de este año.

De dónde salen los dólares para el pago

El Tesoro utilizará depósitos en moneda extranjera que mantiene en el Banco Central para afrontar el compromiso. La operatoria requiere convertir esos fondos en Derechos Especiales de Giro, que son la unidad utilizada por el FMI para contabilizar sus operaciones.

El pago tendrá un efecto inicial sobre las reservas brutas del Banco Central debido a que los dólares del Tesoro se encuentran depositados en la autoridad monetaria.

La atención del mercado está puesta en la capacidad de Economía para recomponer esas divisas posteriormente, especialmente en un contexto en el que la acumulación de reservas forma parte de las variables centrales que monitorea el organismo.

Una misión del FMI revisa las cuentas en Buenos Aires

El vencimiento coincide con la tercera revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo. Una misión técnica encabezada por Joyce Wong se encuentra en Buenos Aires analizando el desempeño de las cuentas públicas y la evolución de las reservas internacionales.

Entre los principales puntos bajo evaluación figuran el resultado fiscal y las reservas netas computables según la metodología establecida en el programa.

El acuerdo contempla para 2026 una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante los primeros ocho meses del año, el sector público acumuló un superávit primario cercano al 1,1% del producto, según los datos relevados durante la revisión.

Hay otros US$900 millones en juego

Si la tercera revisión recibe el visto bueno técnico y posteriormente es aprobada por el Directorio Ejecutivo del FMI, la Argentina podría acceder a un nuevo desembolso cercano a los US$900 millones.

Ese ingreso permitiría compensar, al menos parcialmente, la salida de divisas correspondiente al pago de este viernes.

El desembolso, sin embargo, no es automático. Primero deben concluir las negociaciones técnicas y luego el Directorio del Fondo debe aprobar formalmente la revisión.

Los pagos al FMI no terminan en septiembre

El vencimiento de este viernes no será el último compromiso de 2026. El calendario actualizado del organismo contempla además pagos por intereses, cargos y sobretasas durante noviembre, además de una nueva amortización de capital por DEG 250 millones el 24 de diciembre.

Desde septiembre hasta fin de año, el FMI proyecta obligaciones argentinas por un total de DEG 1.469 millones, considerando capital, intereses y distintos cargos. El monto final en dólares dependerá de la cotización diaria del DEG.

El calendario vuelve a intensificarse durante 2027, con nuevas amortizaciones de capital y pagos de intereses ya previstos por el organismo.