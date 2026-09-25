La actividad minera completó 64 meses en positivo y el litio empuja un semestre exportador histórico

En un escenario macroeconómico complejo y de recuperación heterogénea, la actividad minera en la Argentina ratifica su rol como uno de los motores más dinámicos del desarrollo productivo federal. De acuerdo con los datos oficiales de la serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborada por el Indec, la rama minera ya encadena 64 meses consecutivos de crecimiento interanual, consolidando una racha positiva ininterrumpida que comenzó en la primavera de la recuperación postpandemia y no ha registrado tropiezos en más de cinco años.

La magnitud del fenómeno se refleja con claridad en el desempeño de este año: en lo que va de 2026, el sector acumula seis meses con mejoras de dos dígitos en un período de siete, un hito de expansión sostenida que no se visualizaba con tanta fuerza desde el ciclo alcista comprendido entre abril de 2021 y agosto de 2022, cuando la serie hilvanó 17 meses consecutivos por encima de ese umbral porcentual.

Durante el séptimo mes del año, la actividad del sector minero registró un incremento interanual del 8,43% frente a igual mes de 2025. Si bien este porcentaje marcó una pausa relativa respecto a los registros extraordinarios de los meses anteriores —todos ubicados por encima de la barrera de los diez puntos porcentuales—, ratifica la solidez estructural del rubro.

Este comportamiento interanual contrasta de manera directa con los ejercicios inmediatos anteriores. Cabe recordar que en 2024 solo febrero había logrado superar el 10% de crecimiento (11,33%), mientras que en 2025 esa marca solo fue superada en los meses de junio y julio.

La génesis de esta histórica racha se remonta a abril de 2021, mes en el cual la actividad repuntó un 18,31% interanual tras un arranque de año dubitativo con tres caídas consecutivas. Desde ese punto de inflexión, el indicador no conoció el terreno negativo: el pico máximo de expansión se anotó en mayo de 2021 con un impactante 20,67%, mientras que el piso más moderado de la racha se registró en junio de 2024 con un incremento del 3,69%.

Qué rubros traccionan la suba: el detalle del IPI minero

Para comprender con precisión quirúrgica qué segmentos internos sostienen este rendimiento, es necesario acudir al Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) que también confecciona el Indec. El desglose permite observar que el impulso fundamental proviene de los minerales no metalíferos y rocas de aplicación, un segmento que experimentó un salto del 19,7% interanual en julio y trepó un 33,7% en el acumulado de los primeros siete meses del año.

Dentro de ese conglomerado productivo, se destacó el comportamiento de la extracción de sal, que experimentó una suba exponencial del 78,9% en el mes y un impactante 99,2% en el acumulado del año. Asimismo, la rama de minerales para la fabricación de productos químicos —un capítulo estratégico que engloba el desarrollo del litio— ratificó su protagonismo con incrementos del 9,8% en julio y del 46,9% en el balance de los siete meses.

No obstante, el mapa sectorial muestra matices y áreas de contracción. Los minerales metalíferos (oro, plata y otros) sufrieron una merma del 12,4% en julio y una ligera baja del 0,7% en el acumulado interanual. Del mismo modo, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas mostraron un retroceso del 16,6% en el mes y del 15,7% en el acumulado, incidiendo negativamente en el índice general con una resta de 3,2 puntos.

Un salto histórico en el frente exportador

La bonanza de la actividad interna encuentra su correlato directo en el mercado internacional, convirtiendo al sector en una de las principales fuentes de generación de divisas genuinas para la economía argentina.

Según los registros oficiales de la Secretaría de Minería, complementados por un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones mineras treparon a la cifra récord de USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026. Se trata del nivel más alto jamás registrado para un primer semestre en la historia estadística del sector, una marca que más que duplica el anterior récord histórico alcanzado en 2011.

En la comparativa interanual frente al primer semestre de 2025, el incremento exportador fue del 74,4%, impulsado principalmente por el exponencial avance de las ventas externas de litio, que se dispararon un 185%, y por el desempeño de los minerales metalíferos, que crecieron un 58% en block (con subas del 51,2% para el oro y del 87,9% para la plata). Por su parte, el resto del complejo minero, incluyendo los no metalíferos, acompañó con una mejora del 3,9%.

El rol del oro y el litio en la balanza comercial

Analizando la composición de los envíos al exterior durante el primer semestre, el oro se consolidó como el indiscutido líder al concentrar alrededor del 61% del total exportado. Sin embargo, los analistas del sector puntualizan un dato clave: este volumen de facturación responde fundamentalmente al sostenido nivel de los precios internacionales y no a un incremento en los volúmenes de extracción física, ya que las proyecciones productivas del metal dorado para la totalidad de 2026 apuntan a una contracción en las toneladas extraídas.

En la vereda contigua se posiciona el litio, que ya representa cerca de una cuarta parte del total de las exportaciones mineras del país. A diferencia del oro, el litio combina precios y un marcado crecimiento físico: las cantidades exportadas del complejo de litio subieron más de un 68% en comparación con el primer semestre de 2025, reflejando la maduración de los proyectos productivos que entraron en vigencia en los últimos años en la región del NOA y consolidando a la minería como un sector que ya explica casi el 10% del total de las exportaciones argentinas en el período.