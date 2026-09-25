YPF se sumó a la suba y aumentó un 1% promedio los combustibles en todo el país

Tras los aumentos aplicados por Shell, Axion y Puma, YPF incrementó un 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país.

Luego de que las principales marcas del mercado (Axion, Puma y Shell) aplicaran subas en sus pizarras, YPF confirmó un incremento del 1% promedio en el valor de sus naftas y gasoil en todo el país. La medida rige desde la medianoche de este sábado.

La petrolera estatal, que concentra el 55% del mercado minorista de combustibles, había mantenido sus valores sin modificaciones generales desde el pasado 14 de mayo. Este ajuste se da en un escenario de fuerte tensión internacional marcado por la escalada del crudo, con valores que rondan los 97 dólares y que en las últimas jornadas llegaron a superar los 105 dólares por barril debido al conflicto en Medio Oriente.

El sistema "buffer" y el impacto internacional Desde la compañía explicaron que esta actualización responde al esquema de amortiguación de precios ("buffer") que se implementa desde abril para mitigar la volatilidad del mercado externo.

Días atrás, referentes del sector habían anticipado que este mecanismo busca evitar saltos bruscos en los surtidores, aunque advirtieron que la tendencia alcista internacional condiciona los valores locales. “Si el barril de petróleo se mantiene en USD 100, la nafta va a subir”, se había señalado sobre la dinámica del sistema.

Con este movimiento, YPF acompaña la tendencia iniciada por sus competidoras, cuyas subas oscilaron entre el 2% y el 5% tras las últimas jornadas de alza en el crudo global.