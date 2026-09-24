Las petroleras aumentaron entre un 2% y un 5% la nafta, pero YPF mantuvo sus precios

Las principales petroleras comenzaron a aplicar aumentos en los precios de los combustibles. Subieron entre 2% y 5% el valor de las naftas y el gasoil, en un contexto de fuerte suba del precio internacional del petróleo, que se mantiene por encima de los US$100 por barril.

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De acuerdo a lo que pudo confirmar TN con fuentes del mercado, los aumentos promediaron el 2% en la nafta y 5% en el gasoil, y desde hace unos días ya se ven en los surtidores.

El movimiento se da mientras las compañías siguen de cerca la evolución del crudo y de sus márgenes. En ese escenario, el presidente de YPF, Horacio Marín, anticipó que la petrolera mantendrá el esquema de compensación que implementó para amortiguar los movimientos del precio del petróleo, aunque monitorearán lo que suceda con los valores del mercado internacional para decidir cuánto y cuándo implementar una suba.

“Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes que se están teniendo porque esto dejó de ser algo de corto plazo”, explicó Marín en Radio Mitre. “YPF va a tener que ir moviendo dependiendo de cómo es la demanda”, sostuvo.

Marín también se refirió al mecanismo que YPF denomina “buffer”, una suerte de sistema de compensación que permite amortiguar durante un período los movimientos del precio internacional del petróleo y evitar trasladarlos de manera inmediata y completa al precio de los combustibles.

“Cuando en este momento está medio inestable, hay días que yo te ayudo varios días, porque ahora pasó a US$100 el barril. Seguimos con ese proceso. Lo va a hacer más largo, por supuesto”, explicó.

Según el titular de YPF, el mecanismo deberá extenderse mientras persista el escenario de precios elevados del crudo. “Así son los fondos de compensación”, planteó, en referencia al esquema que permite absorber temporalmente parte de las variaciones.

La estrategia apunta a evitar que cada movimiento del petróleo se traduzca automáticamente en un aumento en los surtidores, aunque implica que la compañía deba revisar de manera permanente sus márgenes y el comportamiento de la demanda.

Desde la compañía indicaron a TN que irán viendo “a dónde se termina estabilizando el barril”. “Si el barril se estabiliza de vuelta en US$100 sí vamos a tener que tocar un poco los precios. Ahora no estamos moviendo. El buffer sigue funcionando. Si la realidad es que el precio actual del barril es el nuevo piso, entonces sí va a tener que haber un aumento”.

Al respecto, detallaron que lo que buscan es evitar tomar la decisión sobre la turbulencia; aunque reconocieron que “puede llegar a haber una definición en el corto plazo, más impulsada por el hecho de que las otras petroleras están aumentando” que por una decisión adoptada por YPF.