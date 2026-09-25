Mercados: el riesgo país supera los 600 puntos y la Bolsa porteña cae por quinto día consecutivo

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- pierden a las 11:40 horas un 1,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan escala 23 unidades para la Argentina, en lo 602 puntos básicos. Se trata de un nivel máximo desde el 7 de abril, tras diez alzas consecutivas.

El riesgo país volvió a subir y alcanzó los 566 puntos, su mayor nivel en cinco meses

El riesgo país sube a los 570 puntos y el dólar oficial se vende a $1540 en el Banco Nación, un nuevo máximo

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,8%, a 2.910.000 puntos, un piso desde el 20 de agosto. Medido en dólares -según la paridad del “contado con liqui”- el panel de acciones líderes retrocede a un mínimo desde marzo, en la zona de los 1.800 puntos.

Max Capital indicó que “la principal noticia fue la caída de la actividad en julio, que superó las expectativas, ya que la economía se contrajo casi 3% en apenas un mes. Sin embargo, el índice ha mostrado una elevada volatilidad. La licitación del Tesoro del lunes, la agenda del presidente Javier Milei en Nueva York y la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA por parte del Senado también son noticia”.

“El Tesoro está repitiendo su estrategia de ofrecer instrumentos de corto plazo para evitar aumentar el riesgo crediticio en los bonos de mayor duration. Creemos que debería lograr un rollover cercano a 100% a tasas de mercado. Milei concluyó su viaje con un discurso en el Economic Club of New York, donde afirmó que 2028 sería el mejor año de la historia argentina si es reelegido el próximo año. El Senado aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con modificaciones, por lo que el proyecto deberá volver a Diputados”, describieron desde Max Capital.

Mientras que los indicadores de las Bolsas de Nueva York operan con bajas marginales y las tasas de los bonos del Tesoro se estabilizan en máximos desde 2007, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhiben mayoría de pérdidas.

Destacan las bajas del ADR de YPF (-3%, a 51,99) y Vista Energy (-1,8%), dado que los precios del crudo caían más de un 1% , mientras los mercados sopesan la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán, frente a la preocupación de que el aumento de los ataques contra Arabia Saudita por parte de los combatientes hutíes pueda interrumpir el suministro de este importante productor de Oriente Medio.

El Brent perdía 1,08 dólares, o un 1%, a USD 105,52 el barril para noviembre, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restaba 1,68 dólares, o un 1,8%, a USD 92,93, también para noviembre. En lo que va de semana, el Brent subió un 1,5% y el WTI acumula un declive del 7,4 por ciento.

Los negociadores estadounidenses e iraníes reunidos en Nueva York están barajando una salida gradual de la guerra que implicaría que Teherán reabriera el Estrecho de Ormuz y que Washington levantara su bloqueo económico a Irán, según dijeron esta semana fuentes cercanas a las negociaciones.

El jueves, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que depende de Estados Unidos decidir cuándo termina la guerra.

“En este momento, ni Irán ni Estados Unidos tienen interés en una guerra más intensa y menos controlable”, señaló en una nota Erik Meyersson, de SEB Research. “Los próximos días podrían suponer un punto de inflexión en la guerra de Irán”, expresó.

Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, se redujeron alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas

“Las esperanzas diplomáticas están contribuyendo esencialmente a que los precios del petróleo capeen los últimos ataques militares en Oriente Medio, y el crudo se cotiza con una leve caída pese a los ataques”, señaló a Reuters Tim Waterer, de KCM Trade.

El jueves, los precios del petróleo alcanzaron su máximo semanal, con alzas de hasta un 5% en ambos contratos. El diferencial entre el Brent y el WTI es el más amplio registrado desde mayo, a 12,83 dólares por barril.