Fuerte sacudón en los mercados: el riesgo país rozó los 510 puntos y las acciones se hundieron hasta 3,3%

Los mercados argentinos volvieron a mostrar señales de tensión este miércoles 16 de septiembre. El riesgo país escaló hasta los 508 puntos básicos , dos unidades por encima del cierre anterior, mientras varias acciones locales que cotizan en Wall Street registraron pérdidas de hasta 3,3% .

El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, volvió así a acercarse a la barrera de los 510 puntos . En paralelo, los bonos soberanos en dólares mostraban un comportamiento dispar durante la rueda.

Entre los títulos bajo legislación extranjera, el AL29D retrocedía 0,2% y el AL41D bajaba 0,4% . En sentido contrario, el AE38D avanzaba 0,3% y el GD46D mostraba una mejora de 0,6%.

El mayor impacto se observaba entre algunos de los ADR argentinos. Transportadora Gas del Sur encabezaba las pérdidas con una caída de 3,3% , seguida por Globant, que retrocedía 3,1%, y Pampa Energía, con una baja de 2,5%. Tenaris, Banco Macro y Edenor lograban escapar parcialmente del escenario negativo, con avances de hasta 0,6%.

Mientras tanto, el mercado cambiario se mantenía sin grandes modificaciones. El dólar oficial cotizaba a $1.530 para la venta en el Banco Nación , mientras el blue se ubicaba en torno a los $1.560 y las cotizaciones financieras seguían por encima de los $1.530.

La mirada está puesta en Estados Unidos

La nueva presión sobre los activos argentinos se produce en la previa de una decisión clave de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés. Los bonos del Tesoro norteamericano a diez años superaron el 5% de rendimiento por primera vez desde 2023, un movimiento que suele reducir el atractivo de los activos de economías emergentes y puede presionar al alza el riesgo país argentino.

El mercado seguirá con atención la definición de la Fed y, especialmente, las señales que entregue sobre el rumbo futuro de las tasas. La evolución de los rendimientos estadounidenses será una de las variables centrales para determinar si los bonos argentinos logran estabilizarse o si continúa la presión sobre el riesgo país durante las próximas ruedas.