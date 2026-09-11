El riesgo país cayó a 482 puntos y alcanzó su nivel más bajo en un mes

El S&P Merval acumuló una suba de 1,3% en pesos y 0,9% en dólares durante la semana, aunque todavía no consiguió consolidarse por encima de los US$2.000 . En paralelo, el riesgo país cayó 12 puntos hasta las 482 unidades , su nivel más bajo en aproximadamente un mes.

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El riesgo país perforó los 500 puntos y los activos argentinos avanzan en Wall Street

La evolución de los mercados locales estuvo marcada por la continuidad de la desinflación , una relativa estabilidad cambiaria y una nueva desaceleración de la actividad económica. En este escenario, el Banco Central redujo el ritmo de acumulación de reservas , mientras que las tasas en pesos continuaron con su proceso de normalización.

Otro dato relevante fue que el Tesoro logró refinanciar $8,1 billones de vencimientos sin necesidad de convalidar premios significativos en las tasas.

Durante la jornada del viernes, las acciones y los bonos argentinos operaron de mayor a menor , con una tendencia bajista que llevó a las cotizaciones a cerrar cerca de sus mínimos del día.

El indicador de JP Morgan restó otros seis puntos y terminó en 485 puntos básicos , un nivel que no alcanzaba desde el 14 de agosto . La evolución estuvo vinculada, entre otros factores, al comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense.

El Merval cortó una racha de tres subas

La Bolsa porteña registró una toma de ganancias y el S&P Merval retrocedió 1,9%, hasta los 3.098.898 puntos. De esta manera, interrumpió una serie de tres jornadas consecutivas en alza.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, finalizaron con una baja promedio del 0,1%.

En el balance semanal, sin embargo, el resultado fue positivo para los activos argentinos: el Merval avanzó 1,3% en moneda local y 0,9% medido en dólares, aunque todavía permanece por debajo de la referencia de los US$2.000.

Wall Street cerró una semana negativa

El escenario internacional fue menos favorable. En la semana, el S&P 500 cayó 0,85%, el Nasdaq perdió 0,66% y el Dow Jones retrocedió 1,6%, en medio de tasas largas elevadas, mayor tensión geopolítica y expectativas de una Reserva Federal más restrictiva.

Este viernes, sin embargo, los principales índices de Wall Street avanzaron entre 0,9% y 1% luego de que se conociera un dato de inflación en Estados Unidos alineado con las expectativas del mercado.

A su vez, el petróleo cortó una racha de cinco subas consecutivas. El bono del Tesoro estadounidense a diez años cerró con un rendimiento cercano al 4,975% anual, su nivel más alto desde febrero de 2023.