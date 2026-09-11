Empleo privado: San Juan se ubica entre las provincias con menor impacto y resiste la caída generalizada

El mercado laboral privado atraviesa un escenario de fuerte disparidad a nivel nacional. Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reveló que el empleo privado registrado cayó un 3,9% desde noviembre de 2023, lo que representa una pérdida acumulada de 246.312 puestos de trabajo formales en todo el país.

Adepa alertó por el impacto de la IA en los medios y cuestionó las restricciones a la prensa, con un capítulo sobre San Juan

San Juan se destaca a nivel nacional como una de las únicas tres provincias con más empleo privado

En este mapa de retracción generalizada, San Juan se posiciona entre las jurisdicciones con menor deterioro relativo, registrando una baja del 0,5%, equivalente a 422 empleos menos en el período analizado. De esta manera, la provincia se mantuvo muy por debajo del promedio nacional y de los impactos más severos sufridos por otros distritos.

El informe destaca que el comportamiento del empleo privado respondió a dinámicas fuertemente condicionadas por la estructura productiva de cada provincia.

En términos absolutos, Buenos Aires concentró la mayor pérdida del país con 90.103 puestos de trabajo menos frente a noviembre de 2023 (además de una caída mensual del 0,3% en junio y una baja interanual del 2,5%). Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acumuló una retracción de 44.955 empleos, pese a haber registrado un leve repunte mensual del 0,1% en junio.

Si el análisis se realiza en el ranking porcentual, Tierra del Fuego presentó el peor desempeño con una caída del 17,9% (6.798 empleos formales menos). Le siguieron:

Santa Cruz: -16,1% (9.776 puestos menos).

La Rioja: -12,0% (3.933 empleos menos).

Formosa: -11,8% (2.930 puestos menos).

Misiones: -11,5% (12.540 empleos menos).

Por el contrario, San Juan quedó relegada a los últimos puestos de esa lista negativa, amortiguando el golpe gracias a su comportamiento sectorial y ubicándose muy lejos de los números críticos del sur y el noreste argentino.

Las excepciones: Neuquén y Río Negro en alza

El informe de Politikon Chaco también deja espacio para las excepciones. El mapa nacional muestra únicamente a dos provincias que lograron sortear la crisis y se encuentran por encima de los niveles de empleo privado que ostentaban previo al cambio de gestión:

Neuquén: Licitó el mayor crecimiento del país con un incremento del 8,7% en su empleo privado registrado, sumando 12.430 nuevos puestos.

Río Negro: Acompañó la tendencia positiva con una suba del 3,3%, agregando 3.646 empleos formales.

Ambas jurisdicciones continúan traccionadas mayoritariamente por el dinamismo de la actividad hidrocarburífera y económica vinculada a la región patagónica.

El pulso nacional y el cierre de junio

A nivel general, el informe advierte que la recuperación del mercado de trabajo todavía no logra consolidarse. En junio, el empleo privado registrado nacional volvió a retroceder un 0,1% mensual (6.261 puestos menos), alcanzando un total de 6.126.400 asalariados formales en todo el territorio argentino.

Con estos números sobre la mesa, la evolución del empleo en los próximos meses se mantiene como una de las variables económicas más sensibles a seguir de cerca tanto a nivel nacional como en las economías regionales.