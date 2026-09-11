    • 11 de septiembre de 2026 - 18:47

    Empleo privado: San Juan se ubica entre las provincias con menor impacto y resiste la caída generalizada

    Según un informe de Politikon Chaco, el empleo formal en el país retrocedió 3,9% desde noviembre de 2023. Mientras Tierra del Fuego lidera la baja y solo dos distritos crecieron, San Juan registró una contracción marginal del 0,5%.

    images
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado laboral privado atraviesa un escenario de fuerte disparidad a nivel nacional. Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reveló que el empleo privado registrado cayó un 3,9% desde noviembre de 2023, lo que representa una pérdida acumulada de 246.312 puestos de trabajo formales en todo el país.

    Leé además

    san juan se destaca a nivel nacional como una de las unicas tres provincias con mas empleo privado

    San Juan se destaca a nivel nacional como una de las únicas tres provincias con más empleo privado
    adepa alerto por el impacto de la ia en los medios y cuestiono las restricciones a la prensa, con un capitulo sobre san juan

    Adepa alertó por el impacto de la IA en los medios y cuestionó las restricciones a la prensa, con un capítulo sobre San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En este mapa de retracción generalizada, San Juan se posiciona entre las jurisdicciones con menor deterioro relativo, registrando una baja del 0,5%, equivalente a 422 empleos menos en el período analizado. De esta manera, la provincia se mantuvo muy por debajo del promedio nacional y de los impactos más severos sufridos por otros distritos.

    Radiografía de la caída: asimetrías provinciales

    El informe destaca que el comportamiento del empleo privado respondió a dinámicas fuertemente condicionadas por la estructura productiva de cada provincia.

    En términos absolutos, Buenos Aires concentró la mayor pérdida del país con 90.103 puestos de trabajo menos frente a noviembre de 2023 (además de una caída mensual del 0,3% en junio y una baja interanual del 2,5%). Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acumuló una retracción de 44.955 empleos, pese a haber registrado un leve repunte mensual del 0,1% en junio.

    Si el análisis se realiza en el ranking porcentual, Tierra del Fuego presentó el peor desempeño con una caída del 17,9% (6.798 empleos formales menos). Le siguieron:

    Santa Cruz: -16,1% (9.776 puestos menos).

    La Rioja: -12,0% (3.933 empleos menos).

    Formosa: -11,8% (2.930 puestos menos).

    Misiones: -11,5% (12.540 empleos menos).

    Por el contrario, San Juan quedó relegada a los últimos puestos de esa lista negativa, amortiguando el golpe gracias a su comportamiento sectorial y ubicándose muy lejos de los números críticos del sur y el noreste argentino.

    Las excepciones: Neuquén y Río Negro en alza

    El informe de Politikon Chaco también deja espacio para las excepciones. El mapa nacional muestra únicamente a dos provincias que lograron sortear la crisis y se encuentran por encima de los niveles de empleo privado que ostentaban previo al cambio de gestión:

    Neuquén: Licitó el mayor crecimiento del país con un incremento del 8,7% en su empleo privado registrado, sumando 12.430 nuevos puestos.

    Río Negro: Acompañó la tendencia positiva con una suba del 3,3%, agregando 3.646 empleos formales.

    Ambas jurisdicciones continúan traccionadas mayoritariamente por el dinamismo de la actividad hidrocarburífera y económica vinculada a la región patagónica.

    El pulso nacional y el cierre de junio

    A nivel general, el informe advierte que la recuperación del mercado de trabajo todavía no logra consolidarse. En junio, el empleo privado registrado nacional volvió a retroceder un 0,1% mensual (6.261 puestos menos), alcanzando un total de 6.126.400 asalariados formales en todo el territorio argentino.

    Con estos números sobre la mesa, la evolución del empleo en los próximos meses se mantiene como una de las variables económicas más sensibles a seguir de cerca tanto a nivel nacional como en las economías regionales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El primer tramo adjudicado del Corredor Norte comprende 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca.

    Vicuña: una empresa sanjuanina ganó la licitación del primer tramo del Corredor Norte

    Por Redacción Diario de Cuyo
    inflacion: cuales son los factores que pueden complicar la meta de mantenerla debajo del 2%

    Inflación: cuáles son los factores que pueden complicar la meta de mantenerla debajo del 2%

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Proyecto Altar.-

    Altar mostró que tiene una gran cantidad de cobre en una campaña clave para su futuro

    Por Carolina Putelli
    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en octubre tras el dato de inflación del Indec.

    Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en octubre, tras el dato de inflación del Indec