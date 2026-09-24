    • 24 de septiembre de 2026 - 14:30

    El riesgo país sube a los 570 puntos y el dólar oficial se vende a $1540 en el Banco Nación, un nuevo máximo

    La divisa aumenta $5 y caen las acciones argentinas en Wall Street. Los motivos que explican los movimientos del mercado y la perspectiva de los analistas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El riesgo país operaba en los 570 puntos básicos este jueves, mientras que el dólar oficial subía $5 y se vendía a $1540 en las pantallas del Banco Nación. Así, la cotización marcaba un nuevo máximo histórico.

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    El índice que elabora JP Morgan, y que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, se ubicaba en los 570 puntos, en medio de un comportamiento dispar de los bonos soberanos argentinos en dólares que anotaban pérdidas de algo más de 1%.

    El mercado también seguirá de cerca dos indicadores del Indec que se conocerán esta tarde y que permitirán evaluar el desempeño de la economía.

    Por un lado, el estimador mensual de la actividad económica (EMAE) de julio, luego del retroceso registrado en el segundo trimestre, y, por el otro, la actualización de la cifra de pobreza correspondiente al primer semestre del 2026.

    “Creemos que la principal preocupación sigue viniendo por la marcha de la actividad y el mercado laboral y el efecto que eso puede tener de cara a un año que viene marcado por una nueva carrera presidencial”, sostuvo un reporte la consultora Outlier, al tiempo que anticipó una baja mensual significativa para el EMAE que se difundirá hoy el Indec.

    En el mercado cambiario, el tipo de cambio minorista anotaba un récord. La divisa se vendía a $1540. El dólar blue, en tanto, alcanzaba los $1560.

    Las cotizaciones financieras, por su parte, retrocedían. El dólar MEP se negociaba a $1540,30 y el contado con liquidación cedía 0,4% y se alcanzaba los $1606,75.

    Cómo operan hoy las acciones argentinas en Wall Street

    Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York anotaban este jueves 24 de septiembre caídas que superaban el 2%.

    Las principales pérdidas en Wall Street eran para los papeles de Telecom (-2,4%); Banco Supervielle (-2,2%); Edenor (-2,1%) y BBVA (-1,6%).

    En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval anotaba una caída de 1% en pesos y del 0,6% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

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