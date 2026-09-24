    • 24 de septiembre de 2026 - 14:18

    La Provincia licitó la primera etapa para recuperar 28 kilómetros de la Ruta 40 Norte

    La obra abarcará el tramo entre Tucunuco y San Roque, en Jáchal, con ensanche de la calzada, nuevas banquinas, pavimentación y mejoras en drenaje y seguridad vial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan llamó a licitación para ejecutar la primera de las cuatro secciones previstas para recuperar la Ruta 40 Norte. El proyecto contempla la intervención de unos 28 kilómetros entre Tucunuco y San Roque, en Jáchal, un sector considerado estratégico para la conexión con el norte provincial y para el desarrollo de las actividades productivas, turísticas y mineras.

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    La obra forma parte del Plan de Conservación y Mejoramiento de la Red Vial de la Provincia y se llevará adelante en el marco del convenio firmado entre el Gobierno de San Juan y la Dirección Nacional de Vialidad. El presupuesto oficial asciende a $26.103.057.000, a valores de septiembre de 2026, mientras que el plazo de ejecución previsto es de 540 días corridos.

    El tramo presenta actualmente un importante nivel de deterioro, asociado al agotamiento de la vida útil del pavimento y a la falta de intervenciones periódicas de conservación y refuerzo. También se detectaron deficiencias en alcantarillas, sifones y otras estructuras de drenaje, situaciones que impactan tanto en la transitabilidad como en las condiciones de seguridad para quienes circulan por la ruta.

    Cómo cambiará la Ruta 40 en el tramo Tucunuco-San Roque

    Uno de los principales cambios será el ensanche de la calzada existente. Actualmente, la ruta tiene un ancho promedio de 6,30 metros y, una vez finalizados los trabajos, pasará a contar con 7,30 metros de ancho.

    La traza conservará un carril por cada sentido de circulación, hacia el norte y hacia el sur. Además, se construirán banquinas de tres metros a cada lado, compuestas por un metro pavimentado y otros dos metros de material granular.

    El proyecto contempla trabajos de pavimentación y repavimentación con concreto asfáltico en caliente, la reconstrucción de los sectores que presentan mayor deterioro y la ejecución de un nuevo paquete estructural en las zonas donde sea necesario ampliar la calzada.

    También se realizarán tareas sobre las estructuras de drenaje, con intervenciones en alcantarillas y sifones, además de alteos en los sectores donde resulte necesario. A esto se sumará la colocación de sistemas de contención lateral, nueva demarcación horizontal y señalización vertical.

    El objetivo es recuperar las condiciones de circulación del corredor, mejorar la seguridad vial y extender la vida útil de la infraestructura.

    Una ruta clave para Jáchal y el norte provincial

    La Ruta 40 es el principal vínculo entre la ciudad de San Juan y Jáchal y cumple un papel central en la integración territorial de la provincia. Además, es utilizada para el traslado de personas, bienes y servicios vinculados con actividades productivas, turísticas y mineras.

    Según los datos incorporados al proyecto, durante 2025 el tramo Tucunuco-San Roque registró un tránsito medio diario anual de 831 vehículos. La previsión oficial contempla, además, un incremento de la circulación a partir del crecimiento de la actividad minera y del consecuente movimiento de transporte de cargas, servicios y vehículos particulares.

    En ese contexto, la intervención apunta no sólo a recuperar el estado actual de la Ruta 40, sino también a mejorar sus condiciones para acompañar el crecimiento previsto de la circulación en uno de los principales corredores del norte de San Juan.

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