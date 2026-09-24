Hubo sorpresa en la Cámara Laboral y una victoria del aliado bloquista

La Cámara de Diputados de San Juan definió este jueves quiénes ocuparán cuatro cargos de relevancia dentro de la estructura del Poder Judicial y el resultado dejó un claro predominio del oficialismo provincial y sus aliados. Producción y Trabajo logró imponer a sus candidatos en tres de las cuatro ternas, mientras que el Partido Bloquista consiguió que Alejandro Genest fuera designado juez de la Cámara de Paz con el acompañamiento del oficialismo.

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La definición más sorpresiva se produjo en la Cámara Laboral. El oficialismo propuso a Daniela Rivas, quien terminó imponiéndose por 20 votos contra siete. La elección sorprendió porque durante las horas previas había tomado fuerza el nombre de Gustavo Razo, quien aparecía como uno de los candidatos con mayores posibilidades de quedarse con la vacante.

En tanto, el bloque Justicialista mocionó por Federico Soria. La votación terminó favoreciendo a Rivas, quien se desempeñaba como secretaria de la Sala II de la Cámara Laboral, precisamente la sala que quedó vacante tras la salida de Guillermo Baigorrí.

La designación tuvo además una particularidad: el actual fiscal General de la provincia intervino en las gestiones previas para impulsar la candidatura de Rivas y mantuvo comunicaciones con representantes del oficialismo. Baigorrí había ocupado justamente un lugar en la Cámara Laboral antes de asumir al frente del Ministerio Público Fiscal.

La vacante se había generado después de su designación como fiscal General. Para cubrirla, el Consejo de la Magistratura había elevado una terna integrada por Razo, Rivas y Soria.

Raso había ganado terreno en las versiones previas a la sesión. El abogado cuenta con trayectoria en el fuero laboral y tuvo un vínculo profesional con Baigorrí durante la etapa en la que el actual fiscal General ejercía la abogacía. Sin embargo, la definición legislativa terminó inclinándose por Rivas.

Achem se quedó con Fiscalía de Cámara

En la Fiscalía de Cámara, el oficialismo propuso al fiscal Ignacio Achem y consiguió una victoria amplia. El bloque Justicialista impulsó a Nicolás Ayestarán, mientras que San Juan Vuelve mocionó por Juan Manuel García Castrillón.

Achem obtuvo 22 votos a favor y seis en contra, por lo que quedó designado para ocupar el cargo que había quedado vacante tras la jubilación de Leticia Ferrón.

El resultado confirmó el respaldo que había acumulado el fiscal durante el proceso previo. Achem es hermano de Emilio Achem, secretario General de la Gobernación, y forma parte del Ministerio Público desde 2017.

Durante su carrera dentro de la Justicia pasó por el procedimiento especial de Flagrancia, la Unidad de Investigación CAVIG y, desde febrero de 2024, se desempeña como uno de los coordinadores de la Unidad Genérica. Antes de ingresar al Poder Judicial ejerció como abogado litigante durante más de dos décadas.

El resultado de la votación también dejó expuesto el reparto de apoyos entre las distintas bancadas opositoras. Mientras el Justicialismo respaldó a Ayestarán, San Juan Vuelve se inclinó por García Castrillón.

Peri quedó al frente de la Asesoría de Menores

El tercer cargo que quedó en manos del oficialismo fue el de asesor Oficial de Menores e Incapaces. Producción y Trabajo propuso a Yanina Peri, mientras que el bloque Justicialista mocionó por María Gabriela Pintos, quien además recibió el acompañamiento del monobloque Mejor Nosotros.

Peri obtuvo 19 votos a favor y nueve en contra y quedó designada para ocupar el cargo.

La nueva asesora ya tenía un antecedente reciente dentro de la estructura judicial. El 11 de febrero había sido designada por la Corte de Justicia, a propuesta de Baigorrí, como asesora Oficial en la Segunda Circunscripción Judicial, de manera provisoria.

La terna se completaba con Ana Vanesa Reynes, quien finalmente no fue siquiera propuesta en el recinto.

El bloquismo consiguió su lugar en la Cámara de Paz

La cuarta definición tuvo una particularidad diferente. En la Cámara de Paz, el oficialismo acompañó la propuesta realizada por el bloque Bloquista y terminó sellando el nombramiento de Alejandro Genest.

El diputado Luis Rueda fue quien mocionó por el apoderado del Partido Bloquista. Enfrente, el bloque Justicialista propuso a María Gimena Ortiz.

Genest se impuso con 22 votos a favor y seis en contra, en una votación que reflejó el acuerdo entre el oficialismo y el partido de la estrella.

El nuevo juez de Cámara de Paz tiene una extensa trayectoria vinculada al bloquismo. Fue director y secretario de bloque en la Legislatura y ocupó distintos cargos en la administración pública, entre ellos el área de Control y Gestión de las Ejecuciones Judiciales y Certificados de Ejecución de Deuda de la Municipalidad de la Capital durante la gestión de Enrique Conti. También fue vocal del Instituto Provincial de Exploración y Explotaciones Mineras (IPEEM).

Como abogado, ejerce en distintas ramas del Derecho, entre ellas Civil, Comercial, Societario, Tributario, Penal Tributario y Minero.

La designación se produjo además en el marco del vínculo político que el bloquismo mantiene con el oficialismo provincial. El partido viene acompañando a Producción y Trabajo en votaciones legislativas de relevancia y ambos espacios mantienen un acuerdo político y electoral.