    • 19 de septiembre de 2026 - 18:17

    La provincia se ubicó entre las más calurosas del país y aún rige el alerta

    Con una máxima de 32,4°C impulsada por la llegada del viento Zonda, la provincia se ubicó este sábado entre las más calurosas del país. El SMN mantiene activa la alerta amarilla para todo el fin de semana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El calor se hizo sentir con fuerza este sábado en San JuanHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información y dejó a la provincia en los primeros puestos del ranking nacional de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con una marca máxima que alcanzó los 32,4°C, el territorio sanjuanino se posicionó en el cuarto lugar del podio de las regiones más calurosas del país en la antesala del inicio de la primavera.

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    El repunte térmico estuvo fuertemente impulsado por la presencia de viento Zonda, un factor meteorológico que elevó de manera considerable la sensación térmica y generó un escenario de baja comodidad ambiental para la circulación y las actividades cotidianas en el aglomerado urbano.

    El ranking nacional y el avance del Zonda

    De acuerdo con el relevamiento oficial difundido por el SMN, el podio de las ciudades con registros más elevados del país estuvo encabezado por Catamarca con 33,8°C, seguida por Salta con 33,4°C y La Rioja con 33°C, completando el lote superior San Juan con sus 32,4°C.

    En paralelo, el fenómeno climático comenzó a hacerse notar en el Gran San Juan con ráfagas intermitentes que, según los pronósticos actualizados, tendían a intensificarse hacia la noche alcanzando velocidades estimadas en torno a los 50 km/h en los distintos sectores del valle.

    Alerta amarilla vigente para todo el fin de semana

    Ante este escenario de calor y ráfagas intensas, la provincia permanece bajo alerta amarilla por viento Zonda, una advertencia oficial que se extiende durante toda la jornada del domingo.

    Desde los organismos de protección civil recomendaron seguir de cerca la evolución del pronóstico, especialmente para la organización de actividades al aire libre, traslados en rutas y prevención ante posibles reducciones de visibilidad o caída de ramas. La intensidad del viento continuará siendo la variable central a monitorear durante las próximas horas.

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