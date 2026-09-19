    • 19 de septiembre de 2026 - 16:14

    Obra clave en el Hospital Marcial Quiroga: la remodelación del Servicio de Hemodiálisis está en la recta final

    Los trabajos permitirán multiplicar la capacidad operativa e incorporar tecnología de vanguardia en este servicio del Hospital Marcial Quiroga.

    Avanza la obra de remodelación del Servicio de Hemodiálisis en el Hospital Marcial Quieoga.

    Avanza la obra de remodelación del Servicio de Hemodiálisis en el Hospital Marcial Quieoga.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El sistema de salud pública de San Juan se encamina a dar un salto cualitativo en la atención renal. La remodelación integral del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital Marcial Quiroga ha ingresado en su etapa de terminaciones finales y reajustes.

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    La intervención, ejecutada por el Gobierno de San Juan mediante el Ministerio de Infraestructura en articulación con el Ministerio de Salud y fondos provinciales, refuncionaliza por completo un sector existente para transformarlo en un espacio moderno y de alta complejidad.

    El proyecto, presentado y ejecutado por la Dirección de Control Operativo, fue diseñado en conjunto con los profesionales del propio hospital para responder a las necesidades específicas de la especialidad. La obra requirió tareas de consolidación estructural, modificación de muros y adecuaciones en la losa para recuperar una zona que se encontraba en condiciones precarias y donde anteriormente solo funcionaban dos puestos de atención.

    Más capacidad y confort en el Hospital Marcial Quiroga

    Gracias a la reorganización de la superficie disponible, la capacidad operativa del servicio aumentará significativamente: pasará a contar con siete puestos en línea más un octavo puesto en una sala de aislamiento con condiciones diferenciadas, destinada a pacientes seropositivos.

    El diseño interior prioriza el bienestar del paciente durante sus tratamientos:

    • Confort térmico y lumínico: incorporación de climatización adecuada, iluminación planificada y mayor ingreso de luz natural.
    • Humanización de espacios: creación de sectores exteriores circundantes pensados para la contención y confort de los pacientes y sus acompañantes durante la espera.

    Tecnología y seguridad sanitaria

    Los diferentes sectores fueron proyectados para brindar mejores condiciones a los pacientes y a sus familiares acompañantes.

    La obra incluye además una planta de ósmosis inversa con tanques de reserva, equipos de filtrado, bombas especiales y un circuito de distribución con circulación permanente hacia los monitores de cada puesto. Y un sistema eléctrico aislado de tierra (estándar de quirófano) con múltiples respaldos para asegurar el suministro ininterrumpido

    A esto se suma la instalación de pisos conductivos especiales en la sala general, aislamiento y shock room, conectados a puesta a tierra para derivar la electricidad estática.

    Esta modernización fortalece la red hospitalaria provincial, adaptando la infraestructura pública para responder con altos estándares de calidad, seguridad y accesibilidad a la demanda actual y futura de los sanjuaninos.

    Hemodiálisis del Hospital Marcial Quiroga forma parte de una política de obras que fortalece el sistema de salud y prepara a la provincia para responder a las necesidades actuales y futuras, con servicios cada vez más accesibles para todos los sanjuaninos.

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