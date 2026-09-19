Obra clave en el Hospital Marcial Quiroga: la remodelación del Servicio de Hemodiálisis está en la recta final

El sistema de salud pública de San Juan se encamina a dar un salto cualitativo en la atención renal. La remodelación integral del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Hospital Marcial Quiroga ha ingresado en su etapa de terminaciones finales y reajustes.

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La intervención, ejecutada por el Gobierno de San Juan mediante el Ministerio de Infraestructura en articulación con el Ministerio de Salud y fondos provinciales, refuncionaliza por completo un sector existente para transformarlo en un espacio moderno y de alta complejidad.

El proyecto, presentado y ejecutado por la Dirección de Control Operativo , fue diseñado en conjunto con los profesionales del propio hospital para responder a las necesidades específicas de la especialidad. La obra requirió tareas de consolidación estructural, modificación de muros y adecuaciones en la losa para recuperar una zona que se encontraba en condiciones precarias y donde anteriormente solo funcionaban dos puestos de atención.

Gracias a la reorganización de la superficie disponible, la capacidad operativa del servicio aumentará significativamente: pasará a contar con siete puestos en línea más un octavo puesto en una sala de aislamiento con condiciones diferenciadas, destinada a pacientes seropositivos.

El diseño interior prioriza el bienestar del paciente durante sus tratamientos:

Confort térmico y lumínico: incorporación de climatización adecuada, iluminación planificada y mayor ingreso de luz natural.

incorporación de climatización adecuada, iluminación planificada y mayor ingreso de luz natural. Humanización de espacios: creación de sectores exteriores circundantes pensados para la contención y confort de los pacientes y sus acompañantes durante la espera.

Tecnología y seguridad sanitaria

Los diferentes sectores fueron proyectados para brindar mejores condiciones a los pacientes y a sus familiares acompañantes.

La obra incluye además una planta de ósmosis inversa con tanques de reserva, equipos de filtrado, bombas especiales y un circuito de distribución con circulación permanente hacia los monitores de cada puesto. Y un sistema eléctrico aislado de tierra (estándar de quirófano) con múltiples respaldos para asegurar el suministro ininterrumpido

A esto se suma la instalación de pisos conductivos especiales en la sala general, aislamiento y shock room, conectados a puesta a tierra para derivar la electricidad estática.

Esta modernización fortalece la red hospitalaria provincial, adaptando la infraestructura pública para responder con altos estándares de calidad, seguridad y accesibilidad a la demanda actual y futura de los sanjuaninos.

Hemodiálisis del Hospital Marcial Quiroga forma parte de una política de obras que fortalece el sistema de salud y prepara a la provincia para responder a las necesidades actuales y futuras, con servicios cada vez más accesibles para todos los sanjuaninos.