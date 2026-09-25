San Juan empezó a vibrar con la presentación del TC 2000 y el homenaje a Henry Martin

En la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni se presentó oficialmente la Carrera Homenaje a Henry Martin , que por la 8º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA hará epicentro este 26 y 27 de septiembre en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan .

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Un evento, declarado por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan de interés deportivo, turístico y social, marcará el regreso del piloto sanjuanino a la categoría que lo vio salir Campeón Argentino en 1997 y que compartirá junto al 32º Campeonato de Top Race YPF ENERGÍA ARGENTINA y a la Copa Desafío “El Zonda” de la Fiat Competizione.

En la ceremonia estuvieron presentes Pablo Tabachnik (Secretario de Deporte de San Juan), Pablo Aubone (Presidente Agencia Deportes San Juan), Eduardo Baca (Presidente de la CDA del ACA), Alejandro Levy (Presidente de TC2000 y del Grupo Tango Motorsports), los pilotos locales Henry Martin (TC2000 – Corsi Sport), Fabián Flaqué (Top Race – Octanos Competición), Ulises Campillay (Top Race – JLS Motorsport-Corsi Sport) y de la Fiat Competizione Gabriel Da Rold, Nicolás Peralta y Joaquín Naranjo, quienes dieron todos los detalles del evento.

Pablo Tabachnik (Secretario de deporte): “Estamos contentos y es un honor junto a La Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan, declarar de interés deportivo, turístico y social la Carrera Homenaje a Herny Martin. Este fin de semana en 'El Zonda' vamos a vivir una gran fiesta”.

Alejandro Levy (Presidente TC2000 y del Grupo Tango Motorsports): “Es un placer estar nuevamente en un circuito hermoso e imponente, donde se han dado grandes carreras. Estamos contentos por el acompañamiento de la categoría, de los periodistas y de los espectadores que estarán en el trazado sanjuanino. Tener a Henry Martin este fin de semana en ‘El Zonda’ es muy importante, porque es un emblema al igual que Fabián Flaqué”.

Eduardo Baca (Presidente de la CDA del ACA): “Esta carrera es especial para el TC2000 y el Top Race en un circuito que es muy emblemático. El público que nos acompañe va a disfrutar de un gran fin de semana”.

Henry Martin (Corsi Sport): “Contento de volver a correr en el TC2000, una categoría que medio mucho en mi carrera deportiva. Voy a dar lo mejor de mí junto al equipo Corsi Sport. Será muy especial correr en los nuevos vehículos de la categoría”.

Fabián Flaqué (Octanos Competición): “Correr en el Top Race y compartir un momento único junto a un gran amigo como Henry Martin, es muy importante para mí. Quiero ser protagonista el fin de semana y buscar la revancha luego de una gran carrera con Marcelo Ciarrocchi cuando corrimos en abril”.

Ulises Campillay (JLS Motorsport-Corsi Sport): “Estoy feliz y motivado por tener la oportunidad de correr por primera vez con un Top Race en ‘El Zonda’, donde quiero ser protagonista”.

De este modo, se presentó oficialmente el 8º capítulo del año del 47º Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA, que este fin de semana estará cargado de historia en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan con la Carrera Homenaje a Henry Martin y los regresos de otros dos pilotos locales: Fabián Flaqué y Ulises Campillay en el 32º Campeonato de Top Race YPF ENERGÍA ARGENTINA.