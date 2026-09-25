BAIC presentó oficialmente en San Juan la nueva X55 Hybrid

En un escenario macroeconómico desafiante, apostar al desarrollo tecnológico, la eficiencia energética y la inversión regional representa una jugada audaz y de fuerte compromiso con el futuro. En este contexto, la reconocida marca automotriz global BAIC consolida su posicionamiento en el mercado al presentar uno de los modelos más imponentes y vanguardistas de su segmento: la nueva BAIC X55 Hybrid, una SUV concebida para redefinir los estándares de movilidad en la provincia de San Juan.

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La presentación oficial se llevó a cabo este viernes por la noche, en el marco de un exclusivo evento que contó con invitaciones especiales. La velada reunió a destacadas autoridades, referentes del sector, medios de comunicación y una gran cantidad de invitados especiales, quienes disfrutaron de un distinguido ágape mientras conocían de primera mano todas las novedades de la marca.

La unidad se integra como una propuesta integral que fusiona tecnología de punta, diseño disruptivo y alta eficiencia, pensada específicamente para dar respuesta a las nuevas necesidades de traslado urbano y rutero de los sanjuaninos. Desde la firma automotriz destacaron que el vehículo busca ofrecer una experiencia de conducción completamente diferente, conjugando confort, seguridad y máxima conectividad.

- Estacionamiento autónomo y conducción autónoma en embotellamientos

- 8 Airbags

- Asientos eléctricos, calefaccionados y refrigerados (con memoria y función bienvenida en conductor)

- Total conectividad: pantalla multimedia de 12,3" + instrumental digital de 10,25" con Apple CarPlay, Bluetooth, CarLink

Diseño, versatilidad y tecnología híbrida

Definida por sus creadores como «una marca que mira hacia el futuro de la movilidad», BAIC logró materializar en este modelo un equilibrio perfecto entre la versatilidad característica de una SUV y las ventajas prestacionales de un sistema de propulsión híbrido.

«La X55 Hybrid combina el diseño y la versatilidad de una SUV con la tecnología de un sistema híbrido. Es una propuesta que integra eficiencia, confort, tecnología y una experiencia de conducción pensada para el día a día. Una nueva forma de moverte, ahora en San Juan», señalaron desde la compañía.

El vehículo no solo se destaca por sus líneas estéticas imponentes y aerodinámicas, sino también por incorporar soluciones mecánicas orientadas a reducir el impacto ambiental y optimizar el consumo de combustible, respondiendo a las demandas de los conductores modernos que priorizan la sustentabilidad sin resignar potencia ni prestaciones.

En el marco de este importante desembarco en la provincia, la marca puso en marcha una estrategia de vinculación directa con el ecosistema digital local. BAIC busca entablar un diálogo cercano con su comunidad, posicionando a la nueva X55 Hybrid no sólo como un vehículo de alta gama, sino como un verdadero estilo de vida que ya pisa fuerte en San Juan.