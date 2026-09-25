UNSJ y EPSE firmaron un acuerdo para estudiar el subsuelo de San Juan y evaluar la presencia de hidrocarburos

San Juan avanzará en uno de los estudios más amplios sobre su subsuelo a partir de un nuevo acuerdo entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la UNSJ y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) . El trabajo permitirá actualizar información geológica de la provincia y determinar, entre otros aspectos, si existen condiciones compatibles con la presencia de hidrocarburos.

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Sobre ese punto, el decano de Exactas, Jorge Castro , explicó a DIARIO DE CUYO que uno de los objetivos concretos de la nueva acta será avanzar sobre una pregunta que todavía requiere estudios científicos. “Todo este trabajo que se va a hacer a partir de esta nueva acta complementaria incluye estudiar y tener certeza sobre la posibilidad de la existencia o no de hidrocarburos en la provincia, tanto líquidos como gaseosos” , señaló.

El acuerdo contempla el reprocesamiento y la interpretación de 6.684,25 kilómetros de líneas sísmicas 2D , obtenidas durante antiguas campañas exploratorias. Esos registros serán recuperados y analizados nuevamente mediante herramientas científicas y tecnológicas actuales.

El proyecto tendrá una duración prevista de dos años y será financiado por EPSE con un presupuesto de US$235.000 .

El acuerdo prevé que los registros sísmicos sean reprocesados y posteriormente integrados con otros datos disponibles sobre el subsuelo provincial.

El análisis incluirá información proveniente de geología, pozos exploratorios, estudios de gravedad, magnetismo, magnetotelúrica y topografía.

Con ese conjunto de datos, los especialistas buscarán obtener una caracterización más precisa de las estructuras geológicas y geofísicas presentes debajo de la superficie y profundizar el conocimiento de las cuencas y bolsones sedimentarios de San Juan.

Uno de los principales resultados será la elaboración de modelos 2D y 3D del subsuelo, que permitirán actualizar la información existente y observar con mayor detalle la configuración de las diferentes estructuras sedimentarias de la provincia.

También evaluarán la posible presencia de hidrocarburos

Dentro del estudio se incorporará específicamente un análisis sobre la factibilidad de existencia de hidrocarburos en determinadas áreas de San Juan.

La explicación de Castro apunta tanto a posibles recursos líquidos como gaseosos, aunque esta etapa no parte de una confirmación de existencia de petróleo o gas ni implica que exista actualmente un proyecto de explotación.

El objetivo será estudiar la información disponible y determinar, desde el punto de vista geológico y geofísico, qué características presenta el subsuelo y si existen sectores que puedan justificar futuras instancias de exploración.

La información obtenida servirá como base técnica para eventuales estudios posteriores sobre los recursos presentes debajo del territorio provincial.

Quiénes estarán a cargo del estudio

La unidad ejecutora será el Instituto Geofísico Sismológico “Ing. Fernando Volponi” (IGSV), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ.

Los responsables científicos serán los doctores Francisco Ruiz, Federico Lince Klinger y Mario Giménez, investigadores y docentes de la facultad.

Una vez finalizado el trabajo, EPSE recibirá los archivos digitales correspondientes a las líneas sísmicas reprocesadas, las interpretaciones realizadas por los investigadores y toda la documentación técnica producida durante el proyecto.

Una segunda línea de trabajo entre Exactas y EPSE

La firma corresponde a una segunda Acta Complementaria entre la Facultad de Ciencias Exactas y EPSE. Meses atrás, ambas instituciones ya habían acordado otro proyecto vinculado con la elaboración de un mapa del potencial geotérmico de San Juan, iniciativa que actualmente se encuentra en su etapa inicial.

Ese primer trabajo apunta a identificar zonas con condiciones favorables para el aprovechamiento de energía geotérmica, principalmente en el Valle del Tulum, mientras que esta segunda acta tiene un alcance diferente y estará concentrada en recuperar y reinterpretar información sísmica para caracterizar el subsuelo provincial.

La firma del nuevo acuerdo se realizó en el edificio corporativo de EPSE y contó con la participación del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el presidente de EPSE, Lucas Estrada; el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; y el decano de Exactas, Jorge Castro.

El cronograma prevé dos años de trabajo para completar el reprocesamiento de los registros, la interpretación de la información y la generación de los nuevos modelos 2D y 3D del subsuelo sanjuanino.