Fin de semana cálido y estable en San Juan: las condiciones tras el paso del viento Zonda

Luego de una jornada de viernes marcada por las elevadas temperaturas y la presencia de viento Zonda en zonas precordilleranas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén un fin de semana primaveral con ambiente cálido, cielo mayormente despejado y condiciones estables para la provincia de San Juan.

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El fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre presentará condiciones meteorológicas muy estables y típicamente primaverales en toda la provincia de San Juan, de acuerdo con las proyecciones informadas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Tras las jornadas de intenso calor y la alerta por viento Zonda en sectores precordilleranos registradas previamente en la región, la atmósfera mostrará una clara tendencia hacia la calma, permitiendo el desarrollo normal de actividades al aire libre.

Para el sábado 26 de septiembre, el reporte oficial prevé un ambiente cálido desde las primeras horas de la jornada. La temperatura mínima se ubicará en el rango de los 15 a 16 grados centígrados durante la madrugada y el amanecer, mientras que hacia el mediodía y la tarde el termómetro ascenderá progresivamente hasta alcanzar una máxima de 30 grados centígrados en el Gran San Juan y sus departamentos adyacentes.

El cielo permanecerá predominantemente despejado a ligeramente nublado. Se anticipa la presencia de viento proveniente del sector sur y sureste, soplando de manera moderada durante el período vespertino sin representar riesgo de ráfagas extremas, garantizando un escenario sumamente apacible y sin probabilidades de precipitaciones.

El domingo 27 de septiembre sostendrá la misma tónica meteorológica, consolidando el tiempo caluroso y seco sobre el territorio sanjuanino. Los registros térmicos mantendrán marcas similares a las del día anterior, partiendo de una temperatura mínima calculada en alrededor de 16 a 17 grados centígrados y escalando nuevamente hasta una máxima de 30 a 31 grados centígrados en horas de la tarde. Las condiciones de nubosidad serán escasas en las primeras horas del día, aunque podría observarse un leve incremento de la cobertura nubosa hacia el cierre de la jornada.