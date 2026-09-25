San Juan será sede de las Jornadas Nacionales de Sostenibilidad y Ética y Compliance

La provincia de San Juan se prepara para recibir una nueva edición de las Jornadas Nacionales de Sostenibilidad, que este año tendrán como novedad la realización de las 1ª Jornadas Nacionales de Ética y Compliance . El encuentro se desarrollará los días 2 y 3 de octubre de 2026, bajo el lema “Liderar con valor: el profesional como motor del desarrollo”.

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La actividad es organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ) y a DIARIO DE CUYO como media partner tendrá como escenario principal el salón de la institución, mientras que las actividades de cierre se trasladarán al Complejo Ambiental Anchipurac.

Durante la primera jornada, prevista para el viernes 2 de octubre, de 8 a 20, la agenda estará centrada en distintos desafíos que atraviesan actualmente a los profesionales y las organizaciones. Entre los temas previstos aparecen el liderazgo profesional, las tendencias globales ASG —ambientales, sociales y de gobernanza—, las nuevas normativas, la debida diligencia y el compliance corporativo.

El programa continuará el sábado 3, de 10 a 15, con una mirada puesta en las finanzas sostenibles, los instrumentos de inversión y la transformación productiva. La jornada tendrá su cierre en Anchipurac, incorporando al encuentro una perspectiva vinculada directamente con la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.

Las jornadas buscarán poner en discusión el rol que tienen los profesionales de las ciencias económicas frente a los cambios que atraviesan el mundo empresarial y productivo.

Los criterios ASG, los programas de integridad, la transparencia corporativa y la gestión sostenible serán algunos de los ejes centrales de un encuentro que propone vincular la actividad profesional con los nuevos desafíos de las organizaciones.

El lema elegido para esta edición resume el espíritu de la convocatoria: “Liderar con valor: el profesional como motor del desarrollo”, con una propuesta que apunta a generar espacios de capacitación, intercambio y análisis sobre herramientas que ya forman parte de la agenda de empresas e instituciones.

Las personas interesadas en participar podrán consultar el programa completo y realizar su inscripción a través de los canales oficiales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan.

Para los interesados, las inscripciones se reciben en www.cpcesj.org.ar