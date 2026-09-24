Los cierres, los nuevos locales y los retiros voluntarios: qué está pasando con el empleo en el comercio sanjuanino

El sector comercial atraviesa un escenario complejo en San Juan, con salarios que los dirigentes consideran insuficientes, cierres de sucursales, despidos y un crecimiento de los retiros voluntarios. Así lo describió José Gremoliche, secretario adjunto del Sindicato Empleados de Comercio de San Juan.

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"Todos estamos pasando por una situación complicada, sobre todo en el comercio y sobre todo los empleados de comercio, que seguimos teniendo sueldos bajos a pesar de que tenemos las paritarias", señaló el dirigente en Radio Colón.

Según explicó, desde el gremio mantienen contacto permanente con los trabajadores para conocer las dificultades que aparecen en los distintos establecimientos.

Entre los principales reclamos mencionó demoras en el pago de aguinaldos, problemas vinculados con la higiene y seguridad y la falta de ropa de trabajo. "Tenemos que estar pendiente de ellos y tratar de solucionarlo de la mejor manera posible para que los trabajadores tengan en sus lugares de trabajo las condiciones que corresponden", sostuvo.

Gremoliche aseguró que la evolución del empleo es "muy variable" y que se registraron bajas tanto por cierres de comercios como por reestructuraciones y despidos.

Uno de los fenómenos que destacó fue el de los retiros voluntarios, una modalidad que, desde la perspectiva sindical, representa una pérdida de puestos de trabajo aunque formalmente no se trate de un despido.

"Se han producido muchos retiros voluntarios que lo vemos a diario y eso lo tomamos como despidos indirectos directamente, porque la fuente de trabajo se pierde lo mismo que en un despido", explicó.

Entre los casos recientes mencionó a Cencosud, que ofreció retiros voluntarios luego del cierre de una sucursal en Rawson. De acuerdo con Gremoliche, algunos trabajadores optaron por esa alternativa porque contaban con otras actividades o emprendimientos personales.

También hizo referencia al cierre de sucursales de Megatone. "Esta semana primero lo cerró en Rawson y ahora cerró acá en Capital", indicó. Según detalló, la situación implicó seis bajas en la sucursal del centro sanjuanino.

Desde el sindicato, explicó, los trabajadores fueron atendidos y recibieron asesoramiento legal para gestionar su salida.

En ese punto, Gremoliche marcó un aspecto que consideró positivo dentro del panorama: "Gracias a Dios, dentro del problema de que se quedan sin trabajo, hemos logrado que les paguen el 100% de la indemnización. Así que por ese lado es positivo".

Consultado por los ingresos de un empleado de comercio formal y sin antigüedad, el dirigente sindical estimó que el básico, sumado al presentismo, se ubica "alrededor del 1.300.000 pesos aproximadamente", a lo que luego se agregan los adicionales correspondientes a la antigüedad y otras condiciones laborales.

Gremoliche señaló además que actualmente se está incorporando al básico parte de los conceptos no remunerativos surgidos de las paritarias anteriores y que el sector aguarda una nueva negociación salarial.

"Estamos esperando las nuevas paritarias que se van a producir ahora seguramente a fin de septiembre, en octubre, que seguramente van a ser en cuotas también como se venía haciendo las paritarias anteriores", anticipó.

El panorama no es exclusivamente negativo. Gremoliche destacó la apertura de nuevos comercios y, particularmente, la llegada de Vypol, una firma dedicada a la comercialización de indumentaria deportiva multimarca que hasta ahora tenía presencia principalmente a través de sus ventas online.

El dirigente contó que visitó el nuevo local y valoró que la empresa haya decidido instalarse en el centro comercial de San Juan. "Es bueno que sigan invirtiendo en el capital de San Juan esas empresas que, a pesar de tener venta online, están presentes acá en el centro comercial de San Juan", afirmó.

Según precisó, la apertura representa entre 12 y 15 puestos de trabajo. "Son 15 familias que vuelven otra vez al trabajo formal", destacó.

El feriado mercantil será el lunes 28

Durante la entrevista también se confirmó cómo funcionará este año el Día del Empleado de Comercio. Gremoliche recordó que la fecha original es el 26 de septiembre, pero que una ley provincial estableció que la celebración laboral se traslade al cuarto lunes de septiembre.

Por ese motivo, este año el feriado será el lunes 28 de septiembre. Ese día no habrá actividad comercial: "No se atiende ni shopping ni supermercados, nada. Estaría totalmente cerrado el comercio", explicó.

El dirigente remarcó que la jornada busca que los trabajadores puedan disfrutar de su día y aprovechó la entrevista para invitar a los empleados mercantiles al festejo organizado por el sindicato.

La celebración será el domingo 27 de septiembre, desde las 10, en el polideportivo del gremio ubicado sobre calle General Acha. Según anticipó, habrá shows, premios, sorteos, celulares, dinero en efectivo y otros regalos.

El cierre musical estará a cargo de la banda El Rojo Vivo, además de la participación de un DJ durante la jornada. "Nos merecemos este festejo y es uno de los días que no se trabaja en el comercio, así que hay que disfrutarlo", resumió Gremoliche.