Orrego, tras la colocación del bono: "El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo"

El gobernador Marcelo Orrego reaccionó este jueves a la colocación de los bonos de San Juan en el mercado internacional y destacó la fuerte demanda que tuvo la operación, que alcanzó los USD 600 millones y recibió ofertas por más de USD 1.000 millones.

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A través de sus redes sociales, el mandatario provincial puso el foco en la confianza que, según señaló, mostró el mercado internacional hacia la provincia y en el destino que tendrá el financiamiento obtenido.

“El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo”, expresó Orrego al referirse a la operación.

El gobernador remarcó que la demanda superó ampliamente el monto que la provincia salió a buscar. “Logramos colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares”, señaló.

El mundo confía en San Juan y en el futuro que estamos construyendo. Logramos colocar 600 millones de dólares en el mercado internacional, con una demanda que superó los 1.000 millones de dólares. Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más…

En ese sentido, Orrego vinculó el resultado de la operación con el plan de inversiones que impulsa su gestión. “Esta confianza se traduce en oportunidades concretas: más infraestructura, más desarrollo y más trabajo para las familias sanjuaninas”, afirmó.

La colocación constituye el regreso de San Juan al mercado internacional de deuda y permitirá al Gobierno provincial contar con financiamiento para obras de infraestructura vinculadas al desarrollo productivo, energético y minero. El endeudamiento había sido autorizado previamente por la Cámara de Diputados.

El interés de los inversores fue uno de los datos centrales de la jornada: la demanda que superó los USD 1.000 millones excedió en más de USD 400 millones el monto finalmente colocado por la provincia.