Los bonos de San Juan enfrentaron la tormenta perfecta, pero lograron una buena tasa

Los Bonos San Juan, que se usarán para construir infraestructura estratégica, tuvieron que enfrentar una tormenta en el mercado global en el día que salieron a licitar, pero consiguieron superar los problemas. La provincia deberá pagar casi un punto porcentual más de interés debido al contexto, pero quedó en el grupo de los bonos subnacionales con tasas de un solo dígito.

Cohen Aliados Financieros, una empresa que acompañó el proceso de salida al mercado, explicó a DIARIO DE CUYO cuáles fueron las condiciones de la salida al mercado y cómo esto afectó el resultado del proceso. Para Matías Salcedo, el responsable de Financiamiento de la firma, “la licitación fue muy buena”, incluso en el contexto difícil.

El responsable remarcó que se recibieron muchísimas órdenes de compra de los bonos sanjuaninos y que esto “muestra el interés que hay por Argentina y por la provincia de San Juan en particular”. Juan Pedro Mazza, estratega de renta de la firma, confirmó que hubo ofertas por más de 1.000 millones de dólares, superando los 600 millones de dólares previstos y que fueron los que finalmente se licitaro n. Esto significó que la provincia tuvo que dejar afuera a compradores.

Que San Juan haya obtenido buenos resultados, incluso en una semana en la que el mundo se vio golpeado por los vaivenes del mercado, es un reflejo de que “ San Juan tiene muchos proyectos por delante, que deberían ayudar al desarrollo de la provincia y de la gente que vive ahí”, dijo Salcedo.

Uno de los puntos para medir el éxito o no de la salida al mercado del Bono San Juan es la tasa de interés que deberá pagar la provincia a los inversores que hoy apuesten por esta herramienta. Es que todo el proceso implica que la provincia ofreció estos títulos a cambio de la promesa de pagar interés a 9 años, en un esquema de tres vencimientos.

Cuánto iba a pagar es lo que estaba por definirse. Tal como publicó DIARIO DE CUYO, las expectativas más optimistas eran que la tasa quedara entre los 8 y 9 puntos porcentuales. Este escenario tenía en cuenta que San Juan tiene cuentas ordenadas, superávit fiscal, baja deuda y expectativa de crecimiento, aunque con el factor en contra de no tener historial reciente como ofertante de bonos.

Finalmente el contexto jugó en contra de este escenario más positivo. Al inicio de su salida se esperaba que los bonos de la provincia estuvieran un poco por encima del 9% de interés, pero el escenario final fue que “el valor del cupón de 9,55% y un rendimiento real, el que mira el mercado, de 9,875%”, explicó Mazza.

Esta diferencia entre el valor oficial tiene que ver con que a la hora de la venta de los bonos, por cada 100 que adquiere el comprador termina haciéndolo con un valor menor. Por eso el porcentaje termina siendo un poco más alto. Teniendo esto en cuenta, el estratega de renta dijo que “San Juan terminó pagando un punto porcentual más de lo esperado, pero sigue siendo un buen resultado”.

Es que la provincia se mantiene dentro del grupo de jurisdicciones que deben pagar sólo un dígito de interés. Esto comparado con los bonos nacionales es superador, ya que el promedio de estos es del 11%. En la misma línea están algunas provincias emisoras de deuda como Entre Ríos o Provincia de Buenos Aires, que también registran tasas con dos dígitos. En cambio San Juan quedó en el mismo orden que, por ejemplo, Córdoba, que paga tasas del 9,5%, aunque por encima de Neuquén, que está más cerca del 8%.

Semana difícil para los bonos

Con el lanzamiento programado, el mercado internacional no le dejó un buen contexto a la provincia para su primera toma de deuda en 27 años. Es que el pasado lunes el presidente de la reserva Federal de Estados Unidos anunció que el país del norte iba a aumentar su tasa de interés.

Esto significa que la economía más potente del mundo ofrecía bonos con mejores condiciones, algo que inmediatamente hizo que todas las tasas de bonos soberanos del mundo aumentaran su interés, para poder equiparar el escenario.

En el caso de Argentina esto siempre repercute de forma más intensa y el incremento de lo que deben pagar los estados que emiten deuda es mayor, explicó Mazza. A esto se sumó que subió el Riesgo País, lo que también incrementa los valores de los bonos. Era en resumen, un conjunto de dificultades para la salida del bono de San Juan.

Pero a pesar de esto, la provincia logró colocar sus letras en la bolsa de Nueva York y consiguió tanto inversionistas del país como extranjeros. Según dijo el asesor de Cohen, 330 millones de dólares fueron para compradores argentinos y el resto fueron inversores del exterior.

La fortaleza que mostró la provincia, al haber podido mantener en el bloque de las provincias que pagan menos de dos dígitos, está vinculada a las expectativas de crecimiento. “Tiene que ver con la oportunidad de desarrollo de las inversiones y que estas cuentan con el RIGI que mantiene las condiciones a largo plazo”, señaló. Esto hizo que el bono de San Juan saliera al mercado como una opción tentadora.