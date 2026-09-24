La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026 y afectó a más de 15 millones de argentinos

l Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la pobreza se ubicó en el 32,3% y la indigencia en el 7,5% en los principales aglomerados urbanos del país durante el primer semestre de 2026.

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El INDEC difunde el dato de pobreza del primer semestre: estiman que rondará el 30%

Al extrapolar los porcentajes demográficos al total de la población urbana, el indicador oficial equivale a unos 15,56 millones de personas pobres y 3,61 millones de argentinos bajo la línea de indigencia.

El informe oficial marca un incremento de 4,1 puntos porcentuales en la tasa de pobreza en comparación con el segundo semestre de 2025, período en el cual el índice se había ubicado en el 28,2%. Esto representa un salto de 2,05 millones de nuevos pobres en los primeros seis meses del año y un impacto que alcanzó al 24,4% de los hogares.

Comparación interanual (primer semestre 2025 vs. primer semestre 2026): El indicador mostró una leve suba respecto al 31,6% registrado en igual tramo del año anterior.

Evolución de la indigencia: Este sector escaló al 7,5% (un incremento de 1,2 puntos frente al 6,3% del segundo semestre de 2025), sumando 595.300 nuevos indigentes y afectando al 5,6% de los hogares. En la lectura interanual, la indigencia aumentó 0,6 puntos porcentuales.

A través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el contraste al mirar un horizonte más amplio: "Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024. Frente a dicho período, la tasa de pobreza se redujo de 52,9% a 32,3%, en tanto la de indigencia cayó de 18,1% a 7,5%".

Impacto por edades: los menores de 14 años, los más golpeados

El desglose etario publicado por el Indec expone una marcada disparidad según los grupos poblacionales, siendo la infancia el sector más vulnerable:

Hasta 14 años: La pobreza afectó al 44,5% de los niños y adolescentes.

De 15 a 29 años: La incidencia se ubicó en el 36,9%.

De 30 a 64 años: El registro marcó un 28,8%.

De 65 años y más: La tasa descendió al 14,8%, consolidándose como el segmento con menor incidencia.

Cuyo y el Noreste con los registros más altos

A nivel regional, el Noreste (NEA) lideró las estadísticas con una incidencia de pobreza del 41,5%, seguido de cerca por la región de Cuyo con el 36,7%.

En el Gran Buenos Aires (GBA), la tasa general se posicionó en el 32,1%, aunque con una profunda brecha interna: mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la pobreza fue del 13,9%, en los partidos del Conurbano bonaerense trepó al 36,9%.

Los números clave en la provincia

En el caso del Gran San Juan, el informe oficial ubicó la tasa de pobreza en el 36,8% de la población.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por el organismo nacional, el impacto de la pobreza en el aglomerado sanjuanino se traduce en los siguientes guarismos:

Unas 207.000 personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza en el Gran San Juan.

El índice de pobreza en los hogares alcanzó al 27,4%, lo que representa a unas 46.000 familias de la región.

El resto de las regiones se distribuyeron de la siguiente manera:

Noroeste (NOA): 31,5%

Región Pampeana: 30,3%

Patagonia: 28,4% (el menor registro del país).

Entre los aglomerados urbanos específicos, Concordia volvió a presentar la mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza con un 56,2%, escoltada por el Gran Resistencia (48,6%) y Posadas (42,2%). En materia de indigencia, el Noreste también lideró con el 10,5%, seguido por el GBA con el 8,4%.

Ingresos versus Canastas Básicas

El informe del organismo estadístico detalló que, en promedio, el ingreso per cápita familiar creció un 11,5% durante el primer semestre del año. Sin embargo, dicho incremento quedó por detrás de la suba de las canastas básicas que marcan la línea de subsistencia:

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que delimita la indigencia— aumentó un 21,4%.

La Canasta Básica Total (CBT) —que delimita la pobreza— se incrementó un 19,6%.