La actividad económica cayó 2,9% en julio y recortó el crecimiento acumulado del año

La actividad económica registró un retroceso de 2,9% en julio respecto de junio , según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido este jueves por el INDEC . En la comparación interanual, el indicador también mostró una baja, del 1,4% frente a julio de 2025 .

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El dato marcó un freno respecto de las mejoras observadas en las mediciones anteriores y tuvo impacto sobre el acumulado anual. En los primeros siete meses de 2026, la actividad económica registró un crecimiento de 1,7% , por debajo del 2,2% acumulado hasta junio .

De los 15 sectores relevados por el EMAE , siete presentaron mejoras interanuales durante julio. El mayor incremento correspondió a Pesca, con una suba de 424,5% , seguido por Explotación de minas y canteras, que avanzó 8,4% .

También tuvieron variaciones positivas Hoteles y restaurantes (2,5%) , Electricidad, gas y agua (1,9%) , Servicios sociales y de salud (1%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7%) . Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se mantuvieron sin cambios respecto de julio del año pasado.

En sentido contrario, ocho sectores registraron caídas interanuales . El mayor retroceso correspondió al Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -5,1% , mientras que la Industria manufacturera cayó 4,6% .

Estos dos sectores tuvieron además una incidencia significativa sobre el resultado general: Comercio e Industria restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Qué sectores cayeron en julio

La lista de actividades que registraron bajas frente a julio de 2025 se completó con Enseñanza (-0,1%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-1,3%), Administración pública y defensa (-1,5%), Transporte y comunicaciones (-1,5%), Intermediación financiera (-3%) y Construcción (-3,3%).

Además, los impuestos netos de subsidios mostraron una caída interanual del 4,5% durante julio.

La analista de renta fija de Cohen, Justina Gedikian, señaló que la actividad cayó en cuatro de los siete meses transcurridos de 2026 y sostuvo que el escenario muestra una economía con un desempeño sostenido principalmente por los sectores primarios. Según su análisis, los sectores con mayor intensidad de empleo continúan rezagados.

Los datos del EMAE y el impacto en la economía

El resultado de julio muestra una desaceleración del crecimiento acumulado y vuelve a poner el foco en el comportamiento de sectores como industria, comercio y construcción, que tienen un peso importante en el nivel general de actividad.

Al mismo tiempo, el desempeño positivo de minería y canteras, junto con el fuerte salto registrado por pesca, permitió compensar parcialmente las caídas de otras ramas de la economía. En el caso de la minería, el crecimiento interanual fue del 8,4%.