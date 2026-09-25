    • 25 de septiembre de 2026 - 17:24

    La AFA rechazó la apelación de Vélez y ratificó la clasificación de Boca en la Copa Argentina

    El Tribunal de Apelaciones declaró “inadmisible” el recurso presentado por el Fortín, que buscaba revertir el fallo por la polémica de los futbolistas extranjeros y suspender el cruce del Xeneize frente a Racing.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El intento de Vélez por revertir en los escritorios su eliminación de la Copa Argentina no prosperó. Este viernes, el Tribunal de Apelaciones de la AFA resolvió declarar inadmisible el recurso presentado por el club de Liniers y rechazar el pedido de medida cautelar que buscaba frenar el choque entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

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    Tras la resolución del Tribunal de Disciplina, publicada el pasado 22 de septiembre, la dirigencia de Vélez había apelado formalmente. El reclamo se basaba en que el Xeneize había firmado la planilla oficial con seis futbolistas extranjeros en el partido de octavos de final (superando el límite de cinco), y exigió que se le otorgara el partido por ganado (3-0) para avanzar de ronda.

    El Fortín también había subrayado que la sanción económica aplicada a Boca no reparaba el perjuicio deportivo sufrido, ya que el club de Liniers quedó eliminado por una alineación que el propio Tribunal consideró contraria al reglamento.

    Los fundamentos del rechazo del tribunal

    En primer lugar, el Tribunal explicó que existe una falta de figura apelable en el reclamo. De acuerdo con el Código Disciplinario y el Estatuto de la AFA (Art. 67°, ap. 3.1), únicamente son recurribles aquellas decisiones que impongan “sanciones graves”, tales como la pérdida de categoría, la quita de puntos, suspensiones severas o multas de gravedad.

    Dado que la desestimación previa de la protesta presentada por Vélez no constituye una sanción disciplinaria, la medida no entra en el catálogo taxativo de fallos apelables.

    Por otra parte, la resolución dejó sin efecto la posibilidad de frenar el partido de la siguiente ronda. Al declararse formalmente inadmisible el recurso principal, el Tribunal descartó de plano la medida provisional urgente solicitada por el Fortín para suspender el encuentro entre Racing y Boca.

    El tribunal ratificó el Boca - Racing: cuándo se juega

    El partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca y Racing se jugará este domingo 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. El ganador enfrentará a Banfield en un cruce mano a mano por un pase a la final.

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