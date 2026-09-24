    • 24 de septiembre de 2026 - 14:31

    Vélez redobla la polémica: apeló el fallo a favor de Boca y pidió suspender el partido con Racing

    El Fortín recurrió la resolución de la AFA por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del Xeneize. Ahora reclama que le den el partido por ganado y que se frenen los cuartos de final hasta que haya una decisión definitiva.

    Vélez apeló y pidió suspender Boca-Racing.

    Vélez apeló y pidió suspender Boca-Racing.

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    La polémica por el cruce entre Boca y Vélez por la Copa Argentina sumó este jueves un nuevo capítulo. El club de Liniers presentó formalmente una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA para intentar revertir el fallo que mantuvo la clasificación del Xeneize y, además, solicitó como medida urgente la suspensión del partido entre Boca y Racing, previsto para este domingo por los cuartos de final.

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    Vélez sostiene que Boca infringió el reglamento al incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, cuando la normativa permite un máximo de cinco. Aunque el Tribunal de Disciplina reconoció la infracción y sancionó económicamente al club de la Ribera, rechazó el pedido para modificar el resultado deportivo.

    Vélez quiere el 3-0 y la clasificación

    El partido de octavos de final había terminado 0-0 y Boca se impuso 4-3 en la definición por penales. Después del encuentro, Vélez presentó una protesta al considerar que la conformación de la planilla xeneize constituía una alineación indebida.

    El argumento central de la nueva presentación es que la infracción se produce desde el momento en que seis extranjeros firman la planilla oficial, independientemente de que todos ingresen o no al campo de juego.

    Según Vélez, el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo establece que solamente cinco jugadores extranjeros pueden suscribir la planilla. Por ese motivo, el club reclama que se aplique la sanción deportiva correspondiente, que el partido se considere ganado 3-0 por el Fortín y que se lo declare clasificado a los cuartos de final.

    La postura difiere de la interpretación realizada por el Tribunal de Disciplina, que consideró que no correspondía quitarle la clasificación a Boca porque el sexto extranjero no había ingresado al terreno de juego. El Xeneize recibió únicamente una multa equivalente al valor de 1.000 entradas, estimada en unos $50 millones.

    Pidieron frenar Boca-Racing de manera urgente

    La apelación incorpora un pedido que puede modificar directamente la programación de la Copa Argentina. Vélez solicitó que Boca-Racing sea suspendido hasta que el Tribunal de Apelaciones resuelva el expediente.

    El encuentro está programado para el domingo 27 de septiembre a las 17 en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

    La dirigencia de Vélez argumenta que permitir que se juegue el partido podría provocar un “daño irreparable”. Su planteo es que, si posteriormente la apelación resultara favorable al Fortín, sería mucho más complejo ejecutar la resolución con Boca ya habiendo disputado la siguiente instancia.

    Para respaldar el pedido urgente, el club citó diferentes artículos del reglamento, entre ellos los 47.1, 58.b, 58.f y 59.2, que contemplan herramientas para resolver situaciones urgentes y eventualmente suspender la ejecución de una decisión mientras se estudia una apelación.

    La bronca de Vélez después del primer fallo

    La decisión inicial de la AFA provocó fuertes cuestionamientos desde Liniers. Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, calificó la resolución como “inentendible” y sostuvo que el club agotará todas las instancias disponibles.

    “Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”, aseguró el dirigente después de conocerse el fallo que mantuvo a Boca en competencia.

    El presidente del club, Fabián Berlanga, también cuestionó públicamente la resolución y consideró que el argumento utilizado por el Tribunal era incorrecto.

    Desde el Tribunal de Disciplina, su presidente Fernando Mitjans defendió la decisión y rechazó que hubieran existido presiones para resolver a favor de Boca. En declaraciones posteriores llegó a graficar la proporcionalidad de la sanción con una frase que volvió a alimentar la discusión: “Era como dar perpetua por robar una manzana”.

    Qué puede pasar ahora

    El expediente quedó en manos del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que deberá resolver tanto el planteo principal de Vélez como el pedido urgente para suspender el próximo encuentro.

    Hasta que exista una resolución diferente, Boca conserva oficialmente la clasificación a cuartos de final y el partido ante Racing continúa programado para este domingo a las 17 en Rosario.

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