Los antecedentes de Florencia Guerra Sodero: salieron a la luz más posteos antisemitas y un familiar salió a defenderla

El escándalo alrededor de Florencia Guerra Sodero sumó un nuevo capítulo . Después de que la Asociación Pádel Argentino (APA) decidiera apartarla preventivamente de la delegación nacional por una publicación antisemita en Instagram, comenzaron a viralizarse otros mensajes anteriores atribuidos a la jugadora , publicados desde su cuenta de X durante 2025.

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Las capturas muestran que el mensaje que generó la sanción deportiva no habría sido un episodio aislado. Según las imágenes, Guerra Sodero había realizado anteriormente otras publicaciones con referencias ofensivas hacia las personas judías desde la cuenta @florguerraok , perfil que posteriormente fue eliminado.

Una de las capturas corresponde al 8 de julio de 2025 . Allí, la jugadora escribió: “Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, ¿no?” .

En otra publicación difundida en redes, Guerra Sodero respondió a un posteo relacionado con las imágenes de la misa de despedida del papa Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires con la frase: “Y que lloren los judíos” . El mensaje fue publicado en abril de 2025.

Otra captura que se viralizó corresponde al 18 de septiembre de 2025 . En aquella oportunidad, la DAIA había publicado un comunicado en el que cuestionaba declaraciones del diputado nacional Nicolás Massot por una comparación entre integrantes del Gobierno de Israel y criminales de guerra nazis.

Dos publicaciones atribuidas a la cuenta de X @florguerraok, correspondientes a 2025, que comenzaron a circular después del escándalo.

Según la captura difundida, Guerra Sodero compartió aquella publicación y agregó: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”. Esos fueron algunos mensajes entre las publicaciones que comenzaron a circular después del episodio que derivó en su apartamiento.

Una de las publicaciones anteriores atribuidas a Guerra Sodero que volvió a circular luego de la polémica.

El mensaje que terminó por dejarla afuera de la delegación

La controversia actual comenzó cuando Guerra Sodero utilizó una historia de Instagram para anunciar que había conseguido un lugar para representar a la Argentina en un torneo Panamericano.

Después de mencionar a amigos, familiares, personas identificadas con distintos espacios políticos, hinchas de fútbol y sectores sociales, escribió que no hacía distinciones, pero agregó inmediatamente: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. Posteriormente, el contenido fue eliminado y sus perfiles dejaron de estar disponibles.

La jugadora amateur, oriunda de Córdoba, se había clasificado por segunda vez consecutiva para competir internacionalmente. Según la información oficial de la APA, formaba parte de la delegación que participará del Panamericano de Pádel de Libres Amateur, previsto del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

Un familiar salió a defenderla y pidió “bajar la espuma”

En medio de la repercusión por las publicaciones que comenzaron a circular, un tío de Florencia Guerra Sodero salió públicamente en su defensa y aseguró que la deportista dará explicaciones sobre lo sucedido.

El hombre intervino inicialmente en una publicación del periodista Ángel de Brito y afirmó que su sobrina estaba afectada por la situación. “Ángel, mi sobrina ya dará las explicaciones del caso, se siente muy apenada y fue sin mala intención para una encuesta”, escribió.

Más tarde respondió a otros usuarios que cuestionaban a la jugadora y pidió disminuir el tono de las críticas. “Bajen la espuma, que no es para tanto”, expresó antes de comparar las referencias contra las personas judías con expresiones ofensivas utilizadas contra otros grupos.

En ese mismo mensaje escribió: “¿Cuántas veces se dijo ‘europeos de mierda’ o ‘ingleses de mierda’? ¿Eso sería también esa palabra?”, y posteriormente sostuvo que las nuevas generaciones deberían conocer lo ocurrido durante el Holocausto.

El familiar también puso en duda la autoría de parte del material que comenzó a circular después del escándalo. “Y eso no es de una cuenta de ella”, afirmó respecto de una de las publicaciones difundidas en redes. Hasta el momento, esa afirmación corresponde a la versión ofrecida por el familiar.

Un familiar de Guerra Sodero intervino en redes sociales para defenderla, aseguró que dará explicaciones y cuestionó parte de las publicaciones que comenzaron a circular.

La APA la apartó y abrió un proceso disciplinario

Después de conocerse el mensaje de Instagram, la Asociación Pádel Argentino emitió un comunicado en el que repudió “en forma categórica” las expresiones antisemitas y resolvió separar preventivamente a Guerra Sodero de la delegación nacional.

La entidad también inició un procedimiento disciplinario bajo el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel. Durante ese trámite, la deportista podrá ejercer su derecho de defensa antes de que se adopte una resolución definitiva.

La APA sostuvo que el antisemitismo y cualquier forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen son incompatibles con las normas de la actividad y remarcó que quienes representan al país deben respetar esos principios.

La separación de Guerra Sodero permanece por ahora con carácter preventivo, mientras continúa el procedimiento disciplinario abierto por la entidad.