El insólito motivo por el que Colidio no podrá jugar ante Boca y cómo River terminó beneficiando al Xeneize

Boca ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa Sudamericana y recibió una noticia que, en los papeles, puede jugar a su favor. Facundo Colidio, uno de los refuerzos más importantes de Vasco da Gama, no podrá disputar ninguno de los dos partidos de la serie por una particularidad reglamentaria que se originó cuando todavía pertenecía a River.

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El delantero de 26 años llegó al conjunto brasileño durante el último mercado y rápidamente empezó a ganar protagonismo: suma dos goles y dos asistencias en sus primeros siete partidos y viene de convertir el tanto decisivo en el 2-1 frente a Gremio por el Brasileirao. Sin embargo, en la Sudamericana deberá seguir mirando desde afuera.

El dato genera todavía más repercusión porque Vasco será el próximo obstáculo de Boca en su camino hacia la final. El Xeneize eliminó a San Pablo tras ganar 1-0 en la Bombonera y empatar 1-1 en Brasil, mientras que los cariocas dejaron atrás a Independiente Santa Fe con un 0-0 en Colombia y un 2-0 en Río de Janeiro.

Todo se remonta al momento de su transferencia. Aunque River ya había acordado su salida, Vasco envió la documentación necesaria tres horas después del cierre del plazo de inscripción establecido por Conmebol . Ante esa situación, el Millonario mantuvo a Colidio dentro de su lista para el comienzo de la fase final del torneo.

El reglamento es claro: desde los playoffs en adelante, un futbolista no puede ser inscripto por más de un club durante la misma fase final . Por eso, el hecho de haber figurado en la nómina de River terminó bloqueando cualquier posibilidad de que Vasco lo anotara posteriormente, incluso aunque el delantero no haya jugado un solo minuto para el equipo argentino en esa instancia.

River posteriormente lo quitó de su lista, pero eso no modificó la situación. Colidio ya había quedado alcanzado por la restricción y tampoco pudo participar frente a Olimpia ni ante Independiente Santa Fe. Ahora se perderá también las semifinales y, en caso de que Vasco avance, tampoco podría disputar la final.

El escenario tiene además una particularidad: River y Vasco podían haberse enfrentado en los cuartos de final si el Millonario superaba a Independiente Santa Fe. La decisión administrativa que originalmente evitaba reforzar a un eventual rival terminó, semanas después, favoreciendo indirectamente a Boca.

La situación de Colidio es distinta, por ejemplo, a la de Santiago Sosa. El mediocampista había jugado la competencia con Racing, pero como la Academia quedó eliminada antes de la fase final, Vasco sí pudo registrarlo. También podrá incorporar a la lista para semifinales a Alan Lescano, otro de sus refuerzos recientes.

Vasco tampoco podrá recibir a Boca en São Januário

La ausencia de Colidio no será el único cambio que afrontará Vasco para la serie. El conjunto brasileño no podrá disputar la revancha en São Januário, el estadio donde acaba de eliminar a Independiente Santa Fe y donde habitualmente ejerce la localía.

Conmebol exige desde las semifinales una capacidad mínima de 30.000 espectadores, mientras que São Januário está habilitado para 20.419 personas. Por ese motivo, Vasco deberá trasladar el encuentro decisivo a otro escenario de Río de Janeiro.

Las alternativas son dos: el Maracaná y el estadio Nilton Santos, perteneciente a Botafogo. La intención del entrenador Pedro Emanuel es utilizar el Maracaná, al que definió como una “segunda casa” de Vasco, aunque la disponibilidad podría complicarse si Flamengo alcanza las semifinales de la Copa Libertadores y necesita jugar allí durante esa misma semana.

En ese caso, el Nilton Santos aparece como una opción concreta para recibir al Xeneize. Boca tiene un recuerdo especialmente amargo del Maracaná: allí perdió frente a Fluminense la final de la Libertadores 2023.

Cuándo jugarán Boca y Vasco

La serie comenzará en La Bombonera, con el partido de ida previsto para el martes 13 o miércoles 14 de octubre. Una semana más tarde se disputará la revancha en Río de Janeiro, todavía con el estadio por confirmar.

Boca llegará así a las semifinales con una ventaja inesperada: Vasco no podrá utilizar a uno de sus atacantes más importantes y tampoco tendrá disponible su habitual fortaleza de São Januário. Dos particularidades que agregan condimentos a una serie con boleto a la final de la Sudamericana.