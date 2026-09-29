Lionel Scaloni dará una conferencia y crece la expectativa por lo que dirá sobre su futuro

Lionel Scaloni volverá a hablar públicamente este martes y todas las miradas estarán puestas en lo que pueda decir sobre su futuro al frente de la Selección Argentina. El entrenador brindará una conferencia de prensa desde las 14.15, antes de dirigir el último entrenamiento del plantel previo al amistoso de este miércoles frente a Bolivia en Córdoba.

Despedida de Messi: se confirmaron los horarios de los amistosos de la Selección

La aparición del técnico genera especial expectativa porque su contrato con la AFA finaliza en diciembre de 2026 y durante las últimas semanas se multiplicaron las versiones sobre una posible renovación. Scaloni ya reconoció que existen conversaciones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, aunque hasta el momento evitó confirmar que exista un acuerdo cerrado.

Días atrás, consultado sobre el tema durante un entrenamiento en Ezeiza, el DT había asegurado que todavía no había novedades definitivas y que mantenía pendiente una reunión con Tapia. Sin embargo, dejó una señal positiva al afirmar que existe “predisposición máxima” para continuar. Posteriormente, la propia AFA difundió una imagen del encuentro entre ambos y confirmó oficialmente que comenzaron las conversaciones para extender el vínculo.

Además de su continuidad, otro de los temas centrales será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina , prevista para el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental. Será el último de los tres amistosos programados para esta ventana internacional y las entradas ya se encuentran agotadas.

Argentina jugará primero frente a Bolivia este miércoles 30 de septiembre a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes , luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21, en River, y cerrará la serie frente a Benín el martes 6 a las 20 en el Monumental.

Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi se incorporarán únicamente para ese último compromiso. Scaloni explicó que la decisión de reservar a algunos de los históricos para el partido final responde también a la intención del cuerpo técnico de observar a otros futbolistas durante los primeros dos amistosos.

La conferencia también llegará en medio del proceso de recambio que comenzó después del Mundial 2026. En esta convocatoria aparecieron por primera vez varios jóvenes y el cuerpo técnico empezó a ensayar variantes pensando en el nuevo ciclo de la Selección, mientras se acerca la despedida de Messi y todavía resta definir quién conducirá al equipo en los próximos años.

Después de hablar ante la prensa, Scaloni encabezará el último entrenamiento del plantel en el predio de la AFA. Por la noche, la delegación viajará a Córdoba para enfrentar a Bolivia en el primero de los tres amistosos.