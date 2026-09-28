Despedida de Messi: se confirmaron los horarios de los amistosos de la Selección

La AFA oficializó el cronograma de los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último será el adiós de Lionel Messi con la camiseta argentina y se jugará en el Monumental

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín.

La Selección Argentina ya conoce los horarios de sus próximos tres amistosos de la fecha FIFA, una serie que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. La AFA confirmó este lunes cuándo se jugarán los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, que se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre a las 21, frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21, en el estadio Monumental.

La serie se cerrará el martes 6 de octubre a las 20, cuando Argentina reciba a Benín nuevamente en la cancha de River. Ese encuentro será el último partido de Lionel Messi con la Selección Mayor, en una jornada que tendrá un fuerte componente emotivo y para la que las entradas ya se encuentran agotadas.

Los tres amistosos de Argentina Argentina vs. Bolivia: miércoles 30 de septiembre, a las 21, en el Mario Alberto Kempes.

miércoles 30 de septiembre, a las 21, en el Mario Alberto Kempes. Argentina vs. Burkina Faso: sábado 3 de octubre, a las 21, en el Monumental.

sábado 3 de octubre, a las 21, en el Monumental. Argentina vs. Benín: martes 6 de octubre, a las 20, en el Monumental. Será la despedida de Messi. Tras el descanso, la Selección Argentina vuelve a entrenarse y pone el foco en el amistoso con Bolivia

Messi no estará disponible para los dos primeros encuentros y se sumará directamente para el duelo ante Benín. En la misma situación se encuentran Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes fueron convocados exclusivamente para el último amistoso de la serie.