    • 28 de septiembre de 2026 - 12:59

    Despedida de Messi: se confirmaron los horarios de los amistosos de la Selección

    La AFA oficializó el cronograma de los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último será el adiós de Lionel Messi con la camiseta argentina y se jugará en el Monumental

    Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín.

    Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina ya conoce los horarios de sus próximos tres amistosos de la fecha FIFA, una serie que tendrá como principal atractivo la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. La AFA confirmó este lunes cuándo se jugarán los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, que se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

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    El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre a las 21, frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21, en el estadio Monumental.

    La serie se cerrará el martes 6 de octubre a las 20, cuando Argentina reciba a Benín nuevamente en la cancha de River. Ese encuentro será el último partido de Lionel Messi con la Selección Mayor, en una jornada que tendrá un fuerte componente emotivo y para la que las entradas ya se encuentran agotadas.

    Messi no estará disponible para los dos primeros encuentros y se sumará directamente para el duelo ante Benín. En la misma situación se encuentran Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes fueron convocados exclusivamente para el último amistoso de la serie.

    El partido del 6 de octubre será la 208ª y última presentación de Messi con la Selección Mayor. Hasta el momento, el capitán acumula 125 goles, 68 asistencias y 134 triunfos con la camiseta argentina.

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