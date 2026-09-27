Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi después de la final del Mundial 2026

A poco más de dos meses de la final del Mundial 2026 , que enfrentó a la Selección argentina con España en Nueva Jersey, Lamine Yamal contó detalles de la charla que mantuvo con Lionel Messi después del partido y reveló qué sintió al encontrarse nuevamente con el futbolista que admira desde su infancia.

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En diálogo con el medio inglés The Guardian, el delantero español contó que se acercó a Messi después del encuentro y le agradeció por todo lo que aportó al fútbol. “Le dije: ‘Gracias por todo lo que le has dado al fútbol’” , relató Yamal.

El atacante explicó que no buscó generar una imagen para las redes sociales, sino que se trató de un gesto espontáneo. “Me salió de adentro, lo vi ahí y fui a darle las gracias” , señaló.

Yamal también recordó una de las imágenes más particulares que lo vinculan con Messi: la fotografía en la que aparece siendo bebé junto al entonces joven futbolista argentino. La escena ocurrió cuando Messi participaba de una sesión de fotos organizada por el diario Sport y la Fundación del FC Barcelona.

El español explicó que durante años prefirió mantener aquella imagen alejada de la exposición pública porque temía que las comparaciones con Messi terminaran condicionando su carrera. “Le dije a mi padre que no la publicara. Las comparaciones eran demasiado fáciles” , contó.

“Yo quería ser Lamine, no quería ser Messi. Solo quería llegar a donde pudiera”, agregó el delantero, quien recordó que incluso le pidió a su padre que retirara la fotografía después de que la publicara en Facebook.

Con el paso del tiempo, aquella imagen se convirtió en una de las fotografías más recordadas del vínculo entre ambos futbolistas. Yamal también contó que, después de la final del Mundial, se quedó con otra foto junto a Messi, esta vez ya como protagonista del fútbol mundial.

El reconocimiento de Yamal a Messi

El delantero del Barcelona también había destacado anteriormente el desempeño de Messi durante el Mundial 2026. “Siempre he pensado que ha sido el mejor”, afirmó al referirse al capitán argentino.

Yamal destacó especialmente la actuación de Messi durante el torneo y sostuvo que nadie esperaba un Mundial tan destacado por parte del argentino. Según su mirada, Messi fue determinante en los momentos importantes y consiguió llevar a Argentina hasta la final frente a España.

Tras aquella definición en Nueva Jersey, el español volvió a encontrarse con su ídolo de infancia y decidió acercarse personalmente para agradecerle por su trayectoria.