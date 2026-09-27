Henry Martin vivió su homenaje en El Zonda en un domingo inolvidable para todo San Juan

El tiempo, implacable y cruel no perdona. El peso de la vida se siente, se ve. Pero para Henry Martin fue detener el tiempo en su amado autódromo El Zonda, porque vivió el homenaje que se merecía, regresando al TC 2000 y corriendo en su San Juan. Así, como debía ser.

Lucas Carabajal hizo historia en El Zonda y se quedó con su primer triunfo en el TC2000

No se dejó nada, no se guardó nada. A los 61 años, Henry le puso el pecho al difícil sábado que lo metió en el último lugar de la grilla de la octava fecha de la categoría y entregó lo que tenía. Partió con el histórico número 58 desde la última posición y sostuvo el ritmo que tenía que sostener para completar esos 35 minutos y la vuelta más del TC 2000. Sabiendo que mas allá de la victoria del chaqueño Carabajal, el ya había ganado su propia carrera. Y claro, no extrañó que después de la bandera a cuadros y los fuegos artificiales para los primeros, Henry Martin terminara envuelto en los aplausos que retumbaron desde los cerros, sabiendo que estaba escrita una página más, quizás la última, de su rica trayectoria en el mapa del automovilismo nacional.

Se tiene que haber acordado de aquellos inicios en el karting, del lujo de haber corrido con Ayrton Senna, de saborear aquel campeonato de 1997 del TC 2000. Todo junto, todo en un domingo inolvidable que lo terminó poniendo en el lugar que se merece: en el de los ídolos.

Cuando se terminó el feroz ritmo de competencia, apenas bajándose del Corolla, Henry sintió el impacto. Emocional y físico. Lo ayudaron a recomponerse, sabiendo que como siempre, no se había guardado nada.

En lo duramente deportivo, solo cinco carreras le tomaron a Lucas Carabajal para festejar en lo más alto del podio de Tursimo Competición 2000 y ese día llegó en el exigente autódromo «El Zonda – Eduardo Copello» de San Juan, en donde consiguió su bautismo triunfal a bordo del VW Nivus de Halcón Motorsport al cabo de las 28 vueltas que cumplió en los 35 minutos de la «Carrera Homenaje a Henry Martin» .

Carabajal sentenció su primera victoria en la categoría, Vivian arribó como escolta y Rossi completó el podio. Luego culminaron Ponce de León, Ciarrocchi, Yankelevich, Benjamín Squaglia, Francisco Monarca, Traut y Nicolás Palau.

La novena fecha del TC2000 será el próximo 11 de octubre en el autódromo de La Pampa.

PARA SANJUANINOS

El Zonda volvió a ser El Zonda. Casi como La Bombonera para erl automovilismo de San Juan, con ese marco impresionante, con ese sonido único y con la pasión en cada centímetro del autódromo. Los que coparon el cerro disfrutaron del Top Race con triunfo sanjuanino y de la Fiat Competizione, con protagonismo local.

El Zonda es su casa. Lo conoce de.memoria y Fabián Flaque demostró su vigencia con una enorme producción en la Top Race para terminar ganando en su casa ante su gente para el delirio de los miles de Sanjuaninos que volvieron a vestir de pasión la Quebrada Rugiente.

En la clasificación del sábado. Fabián había quedado muy cerca del primero. Eran apenas milésimas y para el domingo lo tenía entre ceja y ceja.

En la largada. Flaque hizo todo bien. Mantuvo su posición y empezó a darle forma a su plan de carrera. Promediando los 35 minutos de competencia, llegó el despiste de uno de los que ve una en el fondo y con el auto de seguridad en pista, el Mono apretó todo. Pegado a los dos primeros, apareció el error del puntero y ahí Fabián asumió que era su momento. En la horquilla cambio el radio de de giro, fue por adentro y se quedó en la punta para no soltarla más. Quedaban más de 15 minutos de carrera y en cada giro fue puliendo más su manejo hasta llegar al cierre triunfal.

Un domingo de gloria para Flaque que agradecio a la vida misma la chance de volver a correr y además ganar en El Zonda. Nada más ni nada menos.

Más temprano, en la Fiat Competizione, Joaquin Naranjo fue gran protagonista al quedar segundo en la segunda carrera final de la categoría que tuvo también en gran nivel a Nicolás Peralta y a Gabriel Da Rold que terminaron con problemas mecánicos cuando peleaban puestos importantes.