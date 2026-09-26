TC 2000 en El Zonda: sábado negro para Henry Martin, Rossi logró pole y récord

Fue un sábado para olvidar. Un sábado negro para el gran homenajeado de la octava fecha del TC 2000 en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello. Es que el sanjuanino Henry Martin terminó viendo las pruebas de clasificación tras el toque que protagonizó en la segunda tanda de entrenamientos con el Corolla Cross. Henry, en la parte superior del rulo, se fue contra el paredón y afectó el sector de la rueda delantera derecha de la unidad. Con esos daños, que incluyen el tren delantero, el equipo trabajó intensamente pero no pudo llegar a la clasificación. La idea es tenerlo si o si en pista este domingo, por lo que los trabajos son más que intensos.

Si bien la estadística indica que Matías Rossi logró su 31.ª «pole» en Turismo Competición 2000 en el autódromo «El Zonda – Eduardo Copello» también habrá que remarcar el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina celebró el «1-2» ante la perfomance de Emiliano Stang quien empató el tiempo de 1m10s590 (a 165,236 Km/h) y que el mismo es el nuevo récord del legendario trazado de 3.240 metros.

Este domingo, desde las 13, será el momento de la carrera final, con los sanjuaninos cruzando los dedos para que el gran homenajeado pueda ser de la partida.

Diego Verriello se quedó con la 'pole position' en el Autódromo El Zonda Eduardo Copello tras marcar el mejor tiempo en la clasificación de este sábado. El Top Race disputa su octava fecha de la temporada 2026 en el mítico circuito sanjuanino, compartiendo escenario con el TC2000 y la Fiat Competizione.

En la clasificación: Diego Verriello (Fiat Cronos) logró el mejor tiempo con 1:18.961. Juan Pablo Traverso fue segundo (+0.127) y el piloto sanjuanino Fabián Flaqué quedó tercero (+0.284). El sanjuanino Flaqué compite con el Octanos Competición y el otro local en competencia, Ulises Campillay participa con un Mercedes-Benz del JLS Motorsport-Corsi Sport.

Este domingo, desde las 11,45 se pondrá en marcha la carrera final del Top Race, con la ilusión grande de ver a Flaqué en las primeras posiciones.

FIAT COMPETIZIONE

En otra de las categorías presentes en El Zonda y que tiene en pista la mayor cantidad de pilotos, en la Fiat Competizione, el mejor local fue Gabriel Da Rold que logró el tercer tiempo de la primera carrera de este sábado. Víctor Muratore terminó en la quinta ubicación, Villa finalizó en la sexta colocación. Nicolás Peralta quedó en la séptima posición tras haber estado en los primeros puestos y luego por problemas mecánicos se retrasó. Algo parecido a lo que sucedió con Joaquin Naranjo que llegó a estar segundo también pero por problemas con el turbo, quedó finalmente en la novena posición.

La revancha para todos será este domingo, desde las 10,45 cuando se dispute la segunda carrera de la Fiat Competizione, pautada a 20 minutos más una vuelta.