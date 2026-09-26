UPCN vóley aplastó a ADV Jaraguá, sumó su tercer triunfo al hilo y definirá el campeonato ante Joinville

El equipo sanjuanino derrotó con contundencia a ADV Jaraguá, estiró su racha ideal en la Copa Internacional Brasil Atacadista y este domingo buscará consagrarse campeón frente al anfitrión, Joinville Vôlei.

El vóleibol sanjuanino sigue pisando fuerte a nivel internacional. UPCN San Juan Vóley consiguió este sábado su tercera victoria consecutiva en la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputa en el estado brasileño de Santa Catarina, tras aplastar por un contundente 3-0 a ADV Jaraguá con parciales de 25-9, 25-16 y 25-16 en una actuación que dominó de principio a fin.

Desde el pitazo inicial, el elenco "Grasa" marcó diferencias abismales en el rectángulo de juego del Ginásio da Univille. Una altísima presión desde la línea de saque, una defensa compacta y un rendimiento óptimo sobre la red bastaron para neutralizar por completo las aspiraciones de su rival y abrochar el triunfo en sets corridos.

Rodaje y variantes tácticas Al igual que en sus presentaciones previas, el cuerpo técnico liderado por Fabián Armoa aprovechó la exigencia internacional para continuar aceitando el funcionamiento colectivo y probar distintas alternativas de cara al armado del equipo. El entrenador rotó el plantel y sumó valiosos minutos de juego a distintos jugadores, evaluando combinaciones en esta etapa crucial de pretemporada pensando en el exigente calendario que se viene.

Con este nuevo éxito, UPCN ostenta una campaña perfecta en tierras brasileñas: debutó imponiéndose por 3-1 ante Fluminense, luego dio una gran muestra de carácter al superar por 3-0 a Vôlei APAN Blumenau y ahora repitió la dosis en sets corridos frente a ADV Jaraguá.

Por el título y el cierre ideal La aventura internacional del pentacampeón sudamericano tendrá su punto cúlmine este domingo a partir de las 19:30, horario en el que se medirá ante el organizador y local, Joinville Vôlei.