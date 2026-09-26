    • 26 de septiembre de 2026 - 20:18

    Liga F7: las postales de una nueva tarde a puro fútbol y pasión

    La pelota rodó durante todo este sábado en las instalaciones del predio Elite Club. Familias, hinchas y jugadoras le dieron vida a una vibrante jornada del certamen amateur femenino más convocante de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fotos: DANIEL ARIAS - DIARIO DE CUYO

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    Con un gran marco de público y una jornada ideal para la práctica al aire libre, el predio Elite Club volvió a convertirse este sábado en el gran epicentro del fútbol femenino sanjuanino.

    A lo largo de toda la tarde, las canchas de césped natural albergaron apasionantes encuentros correspondientes a la fecha 3 de lass tres divisionales de la Liga F7.

    Entre mates, sombrillas y el infaltable aliento, gran cantidad de familias y amigos acompañaron el desempeño de las casi 600 futbolistas que animan el campeonato.

    A continuación, compartimos algunas de las postales más destacadas que dejó la fecha sabatina.

    MATE EN MANO. Claudia fue con su prima Yuliana a alentar a Capra, donde juega su hija.

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    FAMILIA. Guillermina Catalano (Atl. Madera) junto a su madre Celina y hermana Valentina.

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    DEL

    DEL "CHAMPA". Lourdes, Agustina, Luana, Aixa y Paula, de Champagnat.

    A RUGIR. Julia, Karen y Agustina, integrantes de Leonas (categoría B).

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    DESDE EL ALAMBRADO. Cecilia (Nación) se esguinzó. Alienta con su hijo Joaquín.

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    LA BANDA. Juan Cruz, Guille, Gonza y Gabi haciendo el aguante a Bianconeri.

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    PAPÁS. Mariano y Diego apoyando a sus hijas, Agos y Cami (San Birrence).

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    ALIENTO. Georgina, Francisco, Eduardo y Lucas, presentes por el Necaxa.

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