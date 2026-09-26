Liga F7: las postales de una nueva tarde a puro fútbol y pasión

La pelota rodó durante todo este sábado en las instalaciones del predio Elite Club. Familias, hinchas y jugadoras le dieron vida a una vibrante jornada del certamen amateur femenino más convocante de San Juan.

Fotos: DANIEL ARIAS - DIARIO DE CUYO

Con un gran marco de público y una jornada ideal para la práctica al aire libre, el predio Elite Club volvió a convertirse este sábado en el gran epicentro del fútbol femenino sanjuanino.

A lo largo de toda la tarde, las canchas de césped natural albergaron apasionantes encuentros correspondientes a la fecha 3 de lass tres divisionales de la Liga F7.

Entre mates, sombrillas y el infaltable aliento, gran cantidad de familias y amigos acompañaron el desempeño de las casi 600 futbolistas que animan el campeonato.

A continuación, compartimos algunas de las postales más destacadas que dejó la fecha sabatina.