Juegos Suramericanos 2026: Argentina terminó segunda y así quedó el medallero final

Argentina bajó el telón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con el segundo puesto del medallero general y una cosecha que se extendió prácticamente por todo el programa deportivo. El equipo nacional terminó la competencia con 293 medallas , distribuidas en 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce , detrás de Brasil, que encabezó la clasificación con 122 títulos y 312 preseas en total. Colombia, con 69 oros y 192 medallas, ocupó el tercer lugar.

Argentina perdió por penales ante Paraguay y se quedó con la plata en los Juegos Suramericanos

La magnitud de la producción argentina no estuvo concentrada en una sola disciplina. La natación, la gimnasia artística, la esgrima, el tiro, el atletismo y el canotaje fueron algunos de los principales motores, pero también hubo campeones en hockey, rugby seven, lucha, ciclismo, racquetball, tenis de mesa, surf, pádel, pelota vasca, deportes electrónicos y varias especialidades individuales. Argentina compitió con una delegación de 658 atletas , que fue sumando podios desde las primeras jornadas hasta las últimas definiciones.

El cierre tuvo, además, una postal especial. Los Gladiadores igualaron 27-27 frente a Chile y ese resultado les alcanzó para quedarse con la medalla de oro del handball masculino por diferencia de gol. Fue la presea dorada número 81 y el último título argentino de una competencia que también dejó finales muy ajustadas en tenis, waterpolo, atletismo, surf y deportes de combate.

Brasil consiguió sacar una diferencia importante en cantidad de oros y terminó arriba con 122 doradas, 107 platas y 83 bronces , para un total de 312. Argentina lo escoltó con 293 preseas y Colombia cerró los tres primeros lugares. Chile y Venezuela completaron el grupo de cinco delegaciones con mayor cantidad de títulos.

La tabla también deja otra lectura de la participación nacional: Argentina fue la delegación que más medallas de bronce obtuvo entre las que aparecen en la clasificación final, con 125, y quedó a solo 19 preseas de Brasil en el total acumulado. La mayor distancia entre ambos estuvo en los primeros puestos, ya que los brasileños sumaron 41 medallas doradas más.

Del agua a las pistas, una cosecha repartida

La pileta fue uno de los escenarios donde Argentina construyó buena parte de su producción. Macarena Ceballos ganó los 50, 100 y 200 metros pecho, mientras que Cecilia Dielecke se impuso en 50 y 100 metros espalda. Dielecke, Ceballos, Laila Chain y Andrea Berrino también formaron parte del relevo 4x100 combinado campeón, y Malena Santillán agregó otra dorada en los 200 metros espalda.

La gimnasia artística tuvo otro de los capítulos destacados. Julieta Lucas ganó el all around, paralelas y suelo, mientras que Emilia Acosta se impuso en salto. El seleccionado femenino, además, consiguió el oro por equipos. En esgrima, la primera dorada argentina de los Juegos había llegado con Pascual María Di Tella en sable individual, antes de que se sumaran Augusto Servello, Clara Isabel Di Tella y los equipos de sable masculino y femenino.

El canotaje multiplicó los festejos durante la segunda mitad de la competencia, con títulos individuales, por parejas y por equipos. El atletismo también tuvo protagonismo con Micaela Levaggi, campeona de los 1.500 y 5.000 metros, el relevo mixto 4x400 y el triunfo de Belén Casetta en los 3.000 metros con obstáculos.

Los 81 oros de Argentina, uno por uno

La lista de campeones muestra hasta qué punto la producción nacional estuvo distribuida entre deportes tradicionales, disciplinas de combate, deportes acuáticos, especialidades urbanas y competencias por equipos. Estos fueron los 81 títulos argentinos de Santa Fe 2026.

Esgrima — Sable individual masculino: Pascual María Di Tella.

Pascual María Di Tella. Natación — 100 metros pecho: Macarena Ceballos.

Macarena Ceballos. Natación — 50 metros espalda: Cecilia Dielecke.

Cecilia Dielecke. Ciclismo MTB — Cross-country olímpico: Joel Contreras.

Joel Contreras. Gimnasia artística — All around: Julieta Lucas.

Julieta Lucas. Gimnasia artística — Equipos femenino: Selección Argentina.

Selección Argentina. Natación — 100 metros espalda: Cecilia Dielecke.

Cecilia Dielecke. Esgrima — Espada individual: Clara Isabel Di Tella.

Clara Isabel Di Tella. Natación — 200 metros pecho: Macarena Ceballos.

Macarena Ceballos. Esgrima — Florete individual: Augusto Servello.

Augusto Servello. Natación — 4x100 metros combinado: Cecilia Dielecke, Laila Chain, Macarena Ceballos y Andrea Berrino.

Cecilia Dielecke, Laila Chain, Macarena Ceballos y Andrea Berrino. Esports — EA Sports FC femenino: Daniela Arias.

Daniela Arias. Ciclismo de ruta — Contrarreloj individual: Mateo Kalejman.

Mateo Kalejman. Stand Up Paddle — Sprint femenino: Juliette Duhaime.

Juliette Duhaime. Stand Up Paddle — Sprint masculino: Santino Basaldella.

Santino Basaldella. Patinaje artístico — Libre masculino: Juan Segundo Rodríguez.

Juan Segundo Rodríguez. Tiro — Rifle de aire 10 metros mixto: Fernanda Russo y Julián Gutiérrez.

Fernanda Russo y Julián Gutiérrez. Patinaje de velocidad — 5.000 metros: Benjamín Gader.

Benjamín Gader. Gimnasia artística — Salto: Emilia Acosta.

Emilia Acosta. Gimnasia artística — Paralelas: Julieta Lucas.

Julieta Lucas. Natación — 200 metros espalda: Malena Santillán.

Malena Santillán. Natación — 50 metros pecho: Macarena Ceballos.

Macarena Ceballos. Stand Up Paddle — Técnico masculino: Santino Basaldella.

Santino Basaldella. Pentatlón moderno — Individual: Catalina Serio.

Catalina Serio. Stand Up Paddle — Técnico femenino: Juliette Duhaime.

Juliette Duhaime. Tiro — Skeet: Mara Kucharski.

Mara Kucharski. Esgrima — Sable por equipos masculino: Pascual Di Tella, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Juan Bacha.

Pascual Di Tella, Tomás Alitisz, Santino Pérez y Juan Bacha. Gimnasia artística — Suelo: Julieta Lucas.

Julieta Lucas. Esports — Valorant: Villanueva, Chávez, Quirno, Brito, Pensa y Riveiro.

Villanueva, Chávez, Quirno, Brito, Pensa y Riveiro. Remo — Doble peso ligero masculino: Rodrigo Enríquez y Santino Menín.

Rodrigo Enríquez y Santino Menín. Tiro — Rifle de aire 10 metros femenino: Fernanda Russo.

Fernanda Russo. Ciclismo de ruta — Gran fondo femenino: Julieta Benedetti.

Julieta Benedetti. Tiro — Rifle de aire 10 metros masculino: Julián Gutiérrez.

Julián Gutiérrez. Esgrima — Sable femenino por equipos: Candela Espinosa, Catalina Borrelli, María Perroni y María Pérez.

Candela Espinosa, Catalina Borrelli, María Perroni y María Pérez. Bowling — Individual masculino: Alexis Plakoudakis.

Alexis Plakoudakis. Lucha — 65 kilos masculino: Agustín Destribats.

Agustín Destribats. Judo — Katame No Kata: Pablo Surace y Abel Benedetto.

Pablo Surace y Abel Benedetto. Tiro — Rifle tres posiciones: Alexis Eberhardt.

Alexis Eberhardt. Wakeboard — Femenino: Eugenia de Armas.

Eugenia de Armas. Wakeboard — Masculino: Ulf Ditsch.

Ulf Ditsch. Esquí náutico — Salto masculino: Tobías Giorgis.

Tobías Giorgis. Vela — ILCA 6 femenino: Lucía Falasca.

Lucía Falasca. Lucha grecorromana — Hasta 77 kilos: Arsen Julfalakyan.

Arsen Julfalakyan. Handball femenino: Selección Argentina.

Selección Argentina. Rugby Seven femenino: Selección Argentina.

Selección Argentina. Rugby Seven masculino: Selección Argentina.

Selección Argentina. Hockey sobre césped masculino: Los Leones.

Los Leones. Hockey sobre césped femenino: Las Leonas.

Las Leonas. Atletismo — 1.500 metros femenino: Micaela Levaggi.

Micaela Levaggi. Ciclismo de pista — Madison masculino: Marcos Méndez y Rubén Ramos.

Marcos Méndez y Rubén Ramos. Escalada deportiva — Boulder masculino: Alejo Suter.

Alejo Suter. Taekwondo — Hasta 68 kilos masculino: José Luis Acuña.

José Luis Acuña. Tenis de mesa — Dobles masculino: Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo.

Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo. Tenis de mesa — Individual masculino: Horacio Cifuentes.

Horacio Cifuentes. Atletismo — 5.000 metros femenino: Micaela Levaggi.

Micaela Levaggi. Canotaje — C1 slalom paralelo masculino: Manuel Tripano.

Manuel Tripano. Ráquetbol — Individual femenino: María José Vargas.

María José Vargas. Canotaje — K4 500 metros femenino: Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto.

Magdalena Garro, Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto. Canotaje — K4 500 metros masculino: Agustín Vernice, Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y Rubén Voisard Rézola.

Agustín Vernice, Vicente Vergauven, Gonzalo Carreras y Rubén Voisard Rézola. Canotaje — C2 500 metros masculino: Aramís Sánchez y Santiago Piedras.

Aramís Sánchez y Santiago Piedras. Ráquetbol — Dobles femenino: María José Vargas y Valeria Centellas.

María José Vargas y Valeria Centellas. Ráquetbol — Dobles mixto: Natalia Méndez y Diego García.

Natalia Méndez y Diego García. Pelota vasca — Paleta goma trinquete femenino: Lis García y Cynthia Pinto.

Lis García y Cynthia Pinto. Atletismo — 4x400 metros mixto: Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell.

Agustín Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Megan Powell. Pelota vasca — Paleta goma trinquete masculino: Facundo Andreasen y Alfredo Villegas.

Facundo Andreasen y Alfredo Villegas. Canotaje — K1 500 metros femenino: Brenda Rojas.

Brenda Rojas. Canotaje — K1 1.000 metros masculino: Agustín Vernice.

Agustín Vernice. Canotaje — K2 500 metros mixto: Brenda Rojas y Agustín Vernice.

Brenda Rojas y Agustín Vernice. Canotaje — C2 500 metros mixto: Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo.

Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo. Surf — Bodyboard femenino: Isabella Assmann.

Isabella Assmann. Canotaje — K2 500 metros femenino: Brenda Rojas y Magdalena Garro.

Brenda Rojas y Magdalena Garro. Canotaje — K2 500 metros masculino: Agustín Vernice y Gonzalo Carreras.

Agustín Vernice y Gonzalo Carreras. Canotaje — C1 500 metros masculino: Aramís Sánchez.

Aramís Sánchez. Canotaje — K1 200 metros femenino: Brenda Rojas.

Brenda Rojas. Atletismo — 3.000 metros con obstáculos femenino: Belén Casetta.

Belén Casetta. Karate — Kumite masculino: Kevin Molina.

Kevin Molina. Pádel — Dobles femenino: Victoria Vílchez y María Belén Mosca.

Victoria Vílchez y María Belén Mosca. Surf — Shortboard masculino: Joaquín Muñoz Larreta.

Joaquín Muñoz Larreta. Ráquetbol — Equipos femenino: María José Vargas, Natalia Méndez y Valeria Centellas.

María José Vargas, Natalia Méndez y Valeria Centellas. Tenis — Individual masculino: Lautaro Midón.

Lautaro Midón. Handball masculino: Los Gladiadores.

Un cierre con más podios para la delegación argentina

La última jornada no se limitó al oro de Los Gladiadores. Argentina siguió sumando medallas en varias de las competencias que terminaron sobre el final del programa. En tenis, Lautaro Midón se consagró campeón individual masculino, mientras que el equipo femenino de racquetball integrado por María José Vargas, Natalia Méndez y Valeria Centellas también alcanzó el primer puesto.

Entre las medallas de plata de las últimas definiciones aparecieron varias actuaciones que estuvieron cerca de convertirse en nuevos títulos:

Fútbol masculino: Selección Argentina, tras igualar 0-0 con Paraguay y caer 5-4 en la definición por penales.

Selección Argentina, tras igualar 0-0 con Paraguay y caer 5-4 en la definición por penales. Tenis — Dobles masculino: Juan Manuel La Serna y Lautaro Midón.

Juan Manuel La Serna y Lautaro Midón. Tenis — Dobles mixto: Luciana Moyano y Luciano Ambrogi.

Luciana Moyano y Luciano Ambrogi. Surf — Shortboard masculino: Thiago Passeri.

Thiago Passeri. Surf — Shortboard femenino: Victoria Muñoz.

Victoria Muñoz. Surf — Longboard femenino: Evelyn Gontier.

Evelyn Gontier. Atletismo — 4x400 masculino: Bruno De Genaro, Juan Ciampitti, Agustín Pinti y Elián Larregina.

Bruno De Genaro, Juan Ciampitti, Agustín Pinti y Elián Larregina. Waterpolo femenino: Selección Argentina, tras perder 12-5 ante Brasil.

Selección Argentina, tras perder 12-5 ante Brasil. Waterpolo masculino: Selección Argentina, luego del 16-15 frente a Brasil.

También hubo bronces en el tramo final que continuaron engrosando una columna que terminó siendo la más numerosa del medallero argentino:

Atletismo — Lanzamiento de martillo: Joaquín Gómez.

Joaquín Gómez. Atletismo — 3.000 metros con obstáculos: Micaela Levaggi.

Micaela Levaggi. Atletismo — 4x400 femenino: María Florencia Lamboglia, Noelia Martínez, Guillermina Cossio y Megan Powell.

María Florencia Lamboglia, Noelia Martínez, Guillermina Cossio y Megan Powell. Surf — Longboard masculino: Matías Maturano.

Así, Argentina terminó Santa Fe 2026 con presencia en el podio de disciplinas muy diferentes entre sí y con un total que rozó las 300 medallas. Los 81 títulos, las 87 platas y, especialmente, las 125 preseas de bronce terminaron de construir el segundo puesto general detrás de Brasil y por delante de Colombia.