TC Pick Up en Balcarce: Werner larga adelante, Tobías Martínez penúltimo

En el autódromo Juan Manuel Fangio, el piloto sanjuanino no tuvo una buena clasificación con la Chevrolet.

Sanjuanino. Tobías Martínez sufrió en las prueba de clasificación del TC Pick Up y largará este domingo en la penúltima posición.

Mariano Werner (Foton Tunland G7) logró una “pole position” memorable en el regreso del automovilismo nacional al circuito perimetral del autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce tras 15 años. En tanto que el sanjuanino Tobías Martínez terminó en la posición 17 con algunos problemas mecánicos y partirá desde la penúltima colocación de la grilla.

Werner, piloto del Fadel Racing dominó la clasificación de la 1ª fecha de la Copa Coronación 2026 con una diferencia inusual, ya que le sacó 0s943 a Diego Azar (Toyota Hilux) y 0s945 a Agustín Canapino (Chevrolet S10).

El entrerriano no había logrado tiempos de relevancia en las dos tandas de entrenamiento que se realizaron en el circuito que ahora tiene 4.395 metros de extensión. Pero en la clasificación su progresión fue notoria. En el primer corte marcó 1m42s599 y quedó 9º; en el segundo fue el más veloz con 1m41s038 y en el tercero y decisivo estableció 1m39s866 para cosecha su 3ª “pole position” de 2026 y la 23ª en 69 clasificaciones en TC Pick Up.

“Fue una de esas vueltas que se busca el límite al máximo todo el tiempo y que quedarán en el recuerdo. No estábamos bien en los entrenamientos, nos cambió mucho el tema de los frenos respecto de La Plata, pero me ayudó mucho Bruno Santoro. Puse todo en el puente, en la chicana, en todos lados, fue algo increíble…”, señaló Werner, rodeado por una multitud de fanáticos, en Campeones Radio.