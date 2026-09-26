Norris pidió una suspensión para Colapinto tras el choque en Bakú: "Creo que la FIA debería ser más estricta"

El Gran Premio de Azerbaiyán terminó con fuertes repercusiones para Franco Colapinto después del accidente que protagonizó con su compañero de Alpine, Pierre Gasly , durante el relanzamiento de la carrera. El impacto también provocó el abandono de Lando Norris , cuyo McLaren terminó involucrado en el choque.

Franco Colapinto pidió disculpas tras el choque con Gasly: "Fue un error grande y grave"

La fría respuesta de Pierre Gasly tras el choque con Franco Colapinto en Bakú

El incidente ocurrió en la vuelta 36 , cuando el auto de seguridad dejó la pista y los pilotos volvieron a competir con el pelotón compacto. Colapinto intentó avanzar por el interior, pero bloqueó los neumáticos y perdió el control de su Alpine , impactando contra Gasly.

El auto del francés quedó cruzado sobre la pista y posteriormente chocó contra el McLaren de Norris , que no pudo continuar en la competencia. Los dos Alpine también quedaron fuera de carrera.

Después de abandonar, Norris apuntó contra la maniobra de Colapinto y sostuvo que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debería aplicar sanciones más severas ante este tipo de incidentes.

El británico incluso planteó la posibilidad de que los pilotos involucrados en maniobras de este tipo reciban suspensiones , al considerar que se trató de una acción imprudente.

La declaración se produjo poco después de que Norris quedara fuera de una carrera en la que buscaba sumar puntos para McLaren.

Colapinto asumió el error

Por su parte, Colapinto reconoció su responsabilidad inmediatamente después del accidente y pidió disculpas a Alpine, Gasly y Norris.

El argentino explicó que bloqueó los neumáticos y los frenos, que estaban fríos, y que perdió el control del monoplaza durante la frenada. “Fue un error grande y grave”, reconoció tras la carrera.

El incidente dejó a los dos Alpine y a Norris fuera del Gran Premio de Azerbaiyán y podría derivar en una sanción para Colapinto por parte de la FIA.