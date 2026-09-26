[VIDEO] El choque de Colapinto con Gasly que dejó a los dos Alpine fuera del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto perdió el control de su Alpine en el circuito callejero de Bakú y terminó impactando contra el auto de Pierre Gasly.

Franco Colapinto tuvo un accidentado paso por el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto argentino protagonizó un choque con su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el circuito callejero de Bakú y debió abandonar la competencia.

El incidente ocurrió cuando Colapinto intentó avanzar sobre el trazado y terminó impactando contra el monoplaza de Gasly. El contacto dejó daños en ambos Alpine y obligó a la dirección de carrera a neutralizar la competencia con la salida del auto de seguridad.

La maniobra significó un duro golpe para la escudería francesa, que perdió a sus dos pilotos en un incidente que complicó sus aspiraciones en la carrera.

| ASÍ FUE EL TOQUE ENTRE LOS ALPINES TRAS LA RELARGADA



pic.twitter.com/eAz8e38EfZ — Alpine ARG (@AlpineArg_) September 26, 2026 El accidente que dejó a Colapinto fuera de carrera Las imágenes mostraron el momento en que Colapinto perdió el control de su Alpine y terminó contra el auto de Gasly. El argentino quedó fuera de competencia y no pudo completar el Gran Premio de Azerbaiyán.

El abandono llegó después de que Colapinto había logrado mantenerse en el noveno puesto durante buena parte de la carrera, en una competencia marcada por las dificultades del peligroso circuito urbano de Bakú.