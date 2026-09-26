    • 26 de septiembre de 2026 - 10:45

    Franco Colapinto pidió disculpas tras el choque con Gasly: "Fue un error grande y grave"

    El piloto argentino reconoció su responsabilidad por el accidente que dejó fuera de carrera a los dos Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán y lamentó haberle hecho perder puntos al equipo.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    El incidente ocurrió en la vuelta 35, durante el relanzamiento de la carrera después de la salida del auto de seguridad. Al llegar a la primera curva del circuito de Bakú, Colapinto bloqueó al momento de frenar, se pasó de largo y golpeó al Alpine de Gasly. El impacto también involucró al McLaren de Lando Norris.

    Después del choque, Colapinto logró regresar a boxes con daños en su monoplaza, pero finalmente debió abandonar. Gasly y Norris tampoco pudieron continuar, por lo que el incidente terminó con tres pilotos fuera de competencia.

    La autocrítica de Franco Colapinto

    Tras la carrera, el argentino explicó lo ocurrido y asumió la responsabilidad por la maniobra.

    “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN.

    El piloto también reconoció que venía teniendo una buena carrera, aunque había comenzado a sufrir problemas de ritmo y degradación en los neumáticos traseros.

    “Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo. Intentaremos darlo vuelta pronto”, agregó el argentino. “Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo. Intentaremos darlo vuelta pronto”, agregó el argentino.

    El accidente tuvo un impacto importante para Alpine, ya que Gasly marchaba séptimo y Colapinto décimo, ambos en zona de puntos al momento del incidente. El doble abandono impidió que la escudería sumara unidades en una carrera en la que tenía a sus dos autos entre los diez primeros.

    Finalmente, George Russell ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que Colapinto cortó una racha de 30 Grandes Premios consecutivos llegando a la bandera a cuadros.

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