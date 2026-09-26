Franco Colapinto pidió disculpas tras el choque con Gasly: "Fue un error grande y grave"

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Azerbaiyán con una fuerte autocrítica después del accidente que protagonizó con su compañero de equipo, Pierre Gasly . El argentino reconoció el error y pidió disculpas tanto al piloto francés como a todo el equipo Alpine.

[VIDEO] El choque de Colapinto con Gasly que dejó a los dos Alpine fuera del GP de Azerbaiyán

La fría respuesta de Pierre Gasly tras el choque con Franco Colapinto en Bakú

El incidente ocurrió en la vuelta 35 , durante el relanzamiento de la carrera después de la salida del auto de seguridad. Al llegar a la primera curva del circuito de Bakú, Colapinto bloqueó al momento de frenar, se pasó de largo y golpeó al Alpine de Gasly . El impacto también involucró al McLaren de Lando Norris.

Después del choque, Colapinto logró regresar a boxes con daños en su monoplaza, pero finalmente debió abandonar. Gasly y Norris tampoco pudieron continuar , por lo que el incidente terminó con tres pilotos fuera de competencia.

Tras la carrera, el argentino explicó lo ocurrido y asumió la responsabilidad por la maniobra.

"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú. #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c0yrmT1EiY

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN.

El piloto también reconoció que venía teniendo una buena carrera, aunque había comenzado a sufrir problemas de ritmo y degradación en los neumáticos traseros.

“Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo. Intentaremos darlo vuelta pronto”, agregó el argentino. “Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo. Intentaremos darlo vuelta pronto”, agregó el argentino.

El accidente tuvo un impacto importante para Alpine, ya que Gasly marchaba séptimo y Colapinto décimo, ambos en zona de puntos al momento del incidente. El doble abandono impidió que la escudería sumara unidades en una carrera en la que tenía a sus dos autos entre los diez primeros.

Finalmente, George Russell ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que Colapinto cortó una racha de 30 Grandes Premios consecutivos llegando a la bandera a cuadros.