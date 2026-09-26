    • 26 de septiembre de 2026 - 12:07

    La fría respuesta de Pierre Gasly tras el choque con Franco Colapinto en Bakú

    El piloto francés habló después del accidente que dejó a los dos Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán y confirmó que el argentino se acercó para pedirle disculpas.

    Pierre Gasly.

    Pierre Gasly.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pierre Gasly todavía estaba molesto por el accidente que protagonizó junto a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Azerbaiyán. El francés, que marchaba en zona de puntos, respondió con pocas palabras cuando fue consultado por el choque que terminó con el abandono de los dos Alpine.

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    El incidente ocurrió en el reinicio de la carrera, en la vuelta 35, después de la salida del auto de seguridad. Colapinto bloqueó al frenar para la primera curva y terminó impactando contra el monoplaza de su compañero. A raíz del golpe, el Alpine de Gasly también chocó contra el McLaren de Lando Norris, por lo que los tres pilotos quedaron fuera de competencia.

    Después del accidente, Colapinto asumió la responsabilidad y se disculpó públicamente con Gasly y con todo el equipo. “Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos”, reconoció el argentino, quien además aseguró que estaba “realmente” apenado por lo ocurrido.

    Más tarde, Gasly fue entrevistado por medios como ESPN y DAZN y recibió una pregunta sobre la situación. El periodista Juan Fossaroli le señaló que no era la forma en la que esperaba terminar una carrera en la que venía con buen ritmo y peleando por mantener detrás a Andrea Kimi Antonelli.

    La respuesta del francés fue breve y contundente: “Sí, hombre. Lo resumiste bien”. Cuando le preguntaron específicamente por las disculpas de Colapinto, Gasly se limitó a confirmar: “Sí, vino a pedir perdón”.

    El resultado significó un doble abandono para Alpine, que tenía a sus dos pilotos en posiciones con posibilidades de sumar puntos. Gasly se encontraba séptimo cuando se produjo el accidente, mientras que Colapinto también estaba dentro de la zona de puntos.

    El episodio también generó la reacción de Lando Norris, quien pidió que la FIA sea más estricta con este tipo de incidentes y planteó una suspensión para el piloto argentino. Colapinto, por su parte, deberá afrontar la próxima carrera con una penalización de 10 segundos pendiente tras la sanción recibida por el incidente.

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