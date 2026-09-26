"Lo echó todo a perder": el durísimo análisis de The Race sobre Colapinto tras el choque en Bakú

El accidente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán sigue generando repercusiones dentro de la Fórmula 1. Después de una carrera que parecía encaminarse a un buen resultado para Alpine, el reconocido sitio especializado The Race publicó un fuerte análisis sobre la actuación del argentino y resumió su jornada con una frase contundente: “Lo echó todo a perder” .

[VIDEO] El choque de Colapinto con Gasly que dejó a los dos Alpine fuera del GP de Azerbaiyán

El portal incluyó al piloto de Alpine dentro de su habitual sección de “ganadores y perdedores” de cada Gran Premio y lo ubicó bajo el encabezado “Perdedor: Franco Colapinto (DNF)” . En su evaluación, contrastó el accidente de Bakú con algunas señales positivas que el argentino había mostrado en las últimas fechas.

El análisis, firmado por el periodista Ben Anderson , recordó primero el rendimiento de Colapinto en Monza y especialmente en Madrid, donde había conseguido superar en velocidad a su compañero Pierre Gasly .

Sin embargo, el medio consideró que todo ese progreso quedó opacado por lo ocurrido en Azerbaiyán y sostuvo que “lo echó todo a perder haciendo algo estúpido” .

The Race también señaló que hubo pilotos que aportaron atenuantes sobre las particulares condiciones del circuito. Carlos Sainz hizo referencia al comportamiento de los neumáticos, la suciedad de la pista y la entrega de potencia, mientras que Arvid Lindblad cuestionó la forma en que se gestionaron las reanudaciones detrás del Safety Car.

[VIDEO] El choque de Colapinto con Gasly que dejó a los dos Alpine fuera del GP de Azerbaiyán

Aun así, el sitio puso el foco sobre la responsabilidad del argentino al remarcar que fue quien bloqueó las dos ruedas delanteras antes de impactar contra otros autos, uno de ellos el de su propio compañero de equipo.

The Race colocó a Franco Colapinto entre los “perdedores” del Gran Premio de Azerbaiyán y cuestionó con dureza su maniobra en la reanudación. Foto captura.

El error que terminó con los dos Alpine afuera

El episodio ocurrió durante una reanudación tras el Safety Car, cuando Alpine se encontraba en una situación favorable: Gasly marchaba séptimo y Colapinto ocupaba la décima posición.

Al llegar a la primera curva, el argentino calculó mal la frenada, bloqueó los neumáticos delanteros y se lanzó hacia el interior. Su Alpine golpeó al auto de Gasly y el incidente terminó involucrando también al McLaren de Lando Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de carrera.

Hasta ese momento, la escudería francesa estaba en condiciones de lograr un doble resultado en los puntos, algo que finalmente quedó frustrado con el accidente. The Race calculó que Alpine perdió al menos siete puntos que tenía encaminados antes del choque.

Colapinto asumió la responsabilidad

Después de la carrera, Colapinto no buscó excusas y pidió disculpas públicamente al equipo y a Gasly.

Franco Colapinto pidió disculpas tras el choque con Gasly: Fue un error grande y grave

El argentino reconoció que había cometido “un gran error” y lamentó especialmente haber perjudicado a su compañero cuando ambos estaban en posiciones para sumar puntos. También explicó que había quedado completamente fuera de control después del bloqueo.

Ese reconocimiento también fue mencionado por The Race, que destacó que el argentino asumió la responsabilidad por lo sucedido, aunque mantuvo su tono crítico sobre la maniobra.

La sanción que arrastrará a la próxima carrera

El accidente también tendrá consecuencias deportivas. Los comisarios consideraron a Colapinto “total o predominantemente responsable” del choque y originalmente le aplicaron una penalización de diez segundos.

Como el piloto argentino no pudo cumplirla debido a que abandonó la carrera, la sanción se transformó en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de largada de la próxima fecha, que se disputará en Sepang.

El episodio cerró de manera abrupta un fin de semana en el que Colapinto había mostrado señales competitivas: había llegado nuevamente a la Q3 y, tras la sanción aplicada a Carlos Sainz, comenzó la carrera desde la novena posición.