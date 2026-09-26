Cuál es la sanción que recibió Franco Colapinto tras el choque con Gasly en el GP de Azerbaiyán

La FIA consideró al argentino responsable del accidente que también involucró a Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán y le impuso una penalización que deberá cumplir en la siguiente fecha.

Franco Colapinto no solo terminó fuera del Gran Premio de Azerbaiyán por el accidente con su compañero Pierre Gasly, sino que además recibió una sanción de la FIA que tendrá consecuencias en la próxima carrera de Fórmula 1. Los comisarios determinaron que el argentino fue responsable de la maniobra que terminó involucrando también a Lando Norris.

El incidente ocurrió durante la vuelta 36, en el reinicio de la competencia después del Safety Car. Colapinto llegó pasado a la primera curva, bloqueó los neumáticos y perdió el control de su Alpine, impactando contra el auto de Gasly. El monoplaza del francés terminó golpeando al McLaren de Norris y los tres pilotos abandonaron la carrera.

En un primer momento, la sanción establecida por los comisarios fue de 10 segundos de penalización. Sin embargo, como Colapinto no pudo completar la carrera y, por lo tanto, no llegó a cumplirla en Bakú, la FIA convirtió el castigo en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de largada de la próxima competencia.

De esta manera, el piloto de Alpine deberá retroceder cinco lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación del próximo Gran Premio. La siguiente fecha está prevista para el 4 de octubre en el circuito de Sepang, Malasia.

Después del accidente, Colapinto asumió la responsabilidad por lo sucedido y explicó que había bloqueado los neumáticos y los frenos, lo que le impidió controlar el auto al llegar a la primera curva. Además, pidió disculpas a Gasly, a Norris y a todo el equipo Alpine.