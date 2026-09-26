    • 26 de septiembre de 2026 - 16:08

    Estudiantes y Rosario Central van por la gloria: todo listo en Santiago del Estero por la Supercopa Internacional 2026

    Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado desde las 16:00 en Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La máxima tensión del fútbol argentino se muda al norte del país. Este sábado, desde las 16:00, Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el Estadio Único Madre de Ciudades para definir al nuevo campeón de la Supercopa Internacional 2026. El duelo promete emociones intensas, no solo por la jerarquía de los planteles y el trofeo en juego, sino por los antecedentes recientes que alimentan la rivalidad.

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    El camino hacia la final

    Ambos equipos se ganaron el derecho a disputar esta estrella oficial por sus destacadas campañas en el ciclo anterior:

    Estudiantes de La Plata llega a esta instancia tras consagrarse en el Trofeo de Campeones 2025. El Pincha busca revancha en este torneo, luego de haber caído en la edición anterior frente a Vélez en el estadio de Avellaneda.

    Rosario Central, por su parte, se metió en la definición por haber sido el equipo que más puntos cosechó a lo largo de la tabla anual, un logro que en su momento sentó precedentes y reavivó debates sobre el formato de los torneos locales.

    Un cruce con condimentos especiales

    El partido está cargado de historia reciente, gestos cruzados y declaraciones calientes en la previa que aumentan la expectativa. El certamen, creado por la AFA, se disputa a partido único en terreno neutral. En caso de persistir la igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, la definición se estirará a un tiempo suplementario y, de no sacarse diferencias, se resolverá mediante una dramática tanda de penales.

    Datos clave del encuentro:

    Hora: 16:00

    Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

    Árbitro: Darío Herrera

    TV / Streaming: Transmisión a través de DSports, canal 109 de Flow, y mediante la plataforma de streaming de Disney+ Premium.

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