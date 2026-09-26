Estudiantes y Rosario Central van por la gloria: todo listo en Santiago del Estero por la Supercopa Internacional 2026

Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado desde las 16:00 en Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

La máxima tensión del fútbol argentino se muda al norte del país. Este sábado, desde las 16:00, Rosario Central y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el Estadio Único Madre de Ciudades para definir al nuevo campeón de la Supercopa Internacional 2026. El duelo promete emociones intensas, no solo por la jerarquía de los planteles y el trofeo en juego, sino por los antecedentes recientes que alimentan la rivalidad.

El camino hacia la final Ambos equipos se ganaron el derecho a disputar esta estrella oficial por sus destacadas campañas en el ciclo anterior:

Estudiantes de La Plata llega a esta instancia tras consagrarse en el Trofeo de Campeones 2025. El Pincha busca revancha en este torneo, luego de haber caído en la edición anterior frente a Vélez en el estadio de Avellaneda.

Rosario Central, por su parte, se metió en la definición por haber sido el equipo que más puntos cosechó a lo largo de la tabla anual, un logro que en su momento sentó precedentes y reavivó debates sobre el formato de los torneos locales.

Un cruce con condimentos especiales