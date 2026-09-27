Lucas Carabajal hizo historia en El Zonda y se quedó con su primer triunfo en el TC2000

Lucas Carabajal necesitó apenas cinco carreras para conocer la sensación de subir a lo más alto del podio del Turismo Competición 2000. Y su primera victoria llegó en uno de los escenarios más exigentes del calendario: el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello, donde este domingo se disputó la carrera homenaje a Henry Martin.

Con mate, asado y mucha pasión: las mejores postales del TC2000 en el Autódromo El Zonda

Henry Martin vivió su homenaje en El Zonda en un domingo inolvidable para todo San Juan

El piloto chaqueño, oriundo de Resistencia, tuvo una actuación sólida al mando del VW Nivus de Halcón Motorsport y completó las 28 vueltas previstas en los 35 minutos de competencia para quedarse con un triunfo que tuvo varios cambios y momentos de tensión.

Carabajal comenzó a construir su victoria en la sexta vuelta. En el sector de la “viborita” encontró el espacio y realizó una maniobra precisa para superar a Matías Rodríguez, hasta entonces uno de los protagonistas de la carrera.

A partir de allí logró consolidarse en la punta, incluso después de una neutralización que obligó a ingresar al Auto de Seguridad. El incidente se produjo en la chicana, donde Rodríguez tuvo un toque con Matías Rossi.

El golpe terminó con el abandono de Rodríguez y dejó con daños en el guardabarros delantero izquierdo al Toyota Corolla de Rossi. El campeón y líder del certamen logró continuar y, tras el relanzamiento, perdió la segunda posición frente a Franco Vivian, quien finalmente terminó escoltando al ganador.

La competencia, sin embargo, todavía tenía sorpresas reservadas. Uno de los abandonos más importantes fue el de Emiliano Stang, quien marchaba como escolta de Carabajal cuando sufrió inconvenientes en el motor de su Toyota.

Con el camino despejado, Carabajal sostuvo el liderazgo hasta recibir la bandera a cuadros y consiguió así su primer triunfo en la categoría.

Detrás del chaqueño terminaron Vivian y Rossi, mientras que Gabriel Ponce de León protagonizó una destacada remontada para finalizar cuarto. Más atrás llegaron Marcelo Ciarrocchi, Valentín Yankelevich, Benjamín Squaglia, Francisco Monarca, Nicolás Traut, Nicolás Palau y Tomás Fernández.

Henry Martin cumplió ante su gente

En una jornada que tuvo como protagonista al público sanjuanino, Henry Martin volvió a competir en el TC2000 después de varios años y lo hizo en el marco de la carrera que llevó su nombre.

El histórico piloto local completó las 28 vueltas y finalizó en la misma vuelta que el ganador. Para Martin, más allá del resultado, el principal objetivo era poder completar la competencia después del golpe sufrido durante el segundo entrenamiento del sábado.

El sanjuanino sintió el rigor de una carrera exigente en el circuito de la Quebrada de Zonda, pero consiguió llevar el auto hasta la bandera a cuadros y cerrar así un regreso especial ante su gente.

Mientras Carabajal celebraba su primer triunfo en apenas cinco presentaciones, El Zonda volvía a regalar una jornada cargada de emociones, adelantamientos, abandonos y una bandera a cuadros que tuvo al chaqueño como nuevo ganador del TC2000.