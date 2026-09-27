Fabián Flaqué volvió al Top Race y ganó en El Zonda: emoción, revancha y gloria ante su gente

El rugido de los motores se transformó en grito, aplauso y emoción. Fabián Flaqué volvió al TopRace de la mejor manera y lo hizo en su casa, ante miles de sanjuaninos que coparon el Autódromo Eduardo Copello-El Zonda para verlo cruzar primero la bandera a cuadros.

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El experimentado piloto sanjuanino fue profeta en su tierra y se adueñó de una de las finales más atractivas del campeonato. A puro corazón, concentración y aprovechando el momento justo, Flaqué encontró la oportunidad que estaba esperando y no la dejó escapar.

La victoria tuvo además sabor a revancha. En abril pasado, también en El Zonda, el triunfo se le había escapado por muy poco. Esta vez, el destino le dio una nueva oportunidad y el sanjuanino respondió en la pista.

La carrera tuvo de todo. Cuando parecía que la definición podía quedar abierta hasta el final, un accidente delante suyo modificó el desarrollo de la competencia. Flaqué aprovechó la situación, avanzó hasta quedar al frente y, desde allí, defendió con uñas y dientes el primer puesto.

El momento de la celebración fue especial. Rodeado por su gente y todavía con la adrenalina de una carrera que lo tuvo al límite, Flaqué no ocultó su felicidad por volver a ganar y hacerlo justamente en San Juan.

“Muy feliz porque volver a ganar y que sea en mi provincia lo hace aún más especial”, expresó el piloto después de la victoria.

Pero la emoción fue todavía mayor cuando recordó a su padre. En medio de los festejos, Flaqué contó una situación que convirtió el triunfo en algo todavía más significativo.

“Le pedí mucho a mi papá porque me quedé sin frenos y gracias a Dios me ayudó”, relató.

La frase reflejó la intensidad de una final en la que el sanjuanino tuvo que atravesar momentos de máxima tensión para quedarse con la victoria.

El público, que desde temprano había copado los cerros y distintos sectores del tradicional circuito de la Quebrada de Zonda, tuvo su recompensa. El festejo fue interminable y tuvo como protagonista a uno de los pilotos más queridos del automovilismo sanjuanino.

Flaqué volvió al TopRace, ganó en El Zonda y se tomó la revancha que estaba pendiente. Pero esta vez, además, lo hizo frente a su gente y con una historia de emoción detrás de la bandera a cuadros. Un domingo que seguramente quedará guardado para siempre en su memoria.

Fotos: Daniel Arias / Diario de Cuyo